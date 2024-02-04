«Холоп 2» и «Бременские музыканты» собрали в татарстанском прокате почти 200 млн рублей за месяц

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За первый месяц 2024 года кассовые сборы 20 самых популярных кинопроектов и мультфильмов в Татарстане составили 271,8 млн рублей. Это на 18,3 млн меньше (-6,3%), чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало «Реальное время» данные Единой Федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Что популярно в республике и как меняется посещаемость кинотеатров за последние годы — материал интернет-издания.

«Холоп 2» захватил лидерство, но не догнал «Чебурашку»

Особняком в рейтинге популярных проектов стоят «Холоп 2» и «Бременские музыканты». Суммарно за январь они собрали 195,5 млн рублей. Из них 112 млн заработала комедия Клима Шипенко. Если сравнивать с январем 2023 года, то фильм сильно уступает «Чебурашке». История о мохнатом зверьке собрала за этот период свыше 175 млн рублей.

Третью строчку с большим отставанием занимает мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли». Доходы гораздо скромнее — 24,8 млн рублей.

Отдельно стоит выделить российский фэнтезийный фильм «Мастер и Маргарита», занявший четвертое место. Он вышел в прокат 25 января и собрал не только многочисленные отзывы зрителей (как положительные, так и отрицательные), но и почти 12 млн рублей за неделю. Пока именно эта картина лидирует в февральском рейтинге. За четыре дня она заработала порядка 6,4 млн рублей. В целом кинолента собирает 26 зрителей за сеанс.

скриншот realnoevremya.ru из видео Mars Media/YouTube.com

Пятерку лидеров замыкает фильм режиссера Алексея Германа-младшего «Воздух». Кинокартина рассказывает историю молодых летчиц, которым пришлось защищать блокадный Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Проект вышел 18 января и успел собрать 10,3 млн рублей. В февральском рейтинге он идет третьим с показателем 1,6 миллиона.

В десятку лучших вошли проекты «Манюня: новогодние приключения», «Феррари», «Астрал. Новые души», «Великолепная пятерка». Суммарно на них потратили от 2 до 5 млн рублей.

Возвращение на допандемийный уровень

Если сравнить сборы татарстанских кинотеатров, то можно прийти к выводу, что за последний год они даже превысили допандемийный уровень. Причин может быть несколько: от подорожавших билетов до желания россиян поддержать отечественное кино. Но цифры говорят сами за себя.

В 2018 году сборы в татарстанских кинотеатрах составили 516,7 млн рублей. Через год показатель поднялся до 654,8 млн. В год пандемии доходы индустрии упали в два раза — до 329,6 млн рублей. Ситуация улучшилась в 21-м после снятия ковидных ограничений. Большую роль в этом сыграли выпущенные в прокат фильмы от Marvel Entertainment — «Человек-паук: Нет пути домой» и «Веном 2». Еще зрители активно ходили на фильм «Последний богатырь: Корень зла». Суммарно в этот год жители республики потратили на кино свыше 556 миллионов.

скриншот realnoevremya.ru из видео iVideos/YouTube.com

В 2022 году отрасль столкнулась с новыми вызовами. Кинотеатры стали крутить старые и культовые фильмы вместо западных новинок. Но свою порцию иностранных проектов представители бизнеса все же успели урвать. Только фильм «Человек-паук: Нет пути домой» принес в этот год дополнительные 30,9 млн рублей. Но в целом тенденция была негативной. Позапрошлый год индустрия завершила на отметке 332,1 млн рублей, что всего на 2,4 млн больше показателя года начала пандемии.

Перелом произошел год спустя. Кинотеатры в Татарстане смогли заработать 726,4 млн рублей, что выше уровня предыдущего года в два раза. Только «Чебурашка» принес 205,7 млн рублей. На него сходили свыше 710 тысяч зрителей.

Стоит отметить, что в список не попали фильмы «Аватар 2», «Оппенгеймер», «Барби» и т. д. Дело в том, что такие проекты зачастую демонстрируют с помощью «предсеансового обслуживания». В афише указываются два фильма. Первая картина — фильм-новинка, который зрители хотят посмотреть. А вторая — «основная», как правило, короткометражка, которая идет после премьеры.

скриншот realnoevremya.ru/radygakino.ru

Возможно, по этой причине в лидерах просмотров сразу три российских короткометражки: «Комментатор» (51,2 млн рублей), «Три добрых дела» (34,6 млн рублей) и «Эскейп» с Кристиной Асмус (25,8 млн рублей). Хронометраж указанных проектов варьируется от 6 до 14 минут.

Билеты стали дороже

В августе «Реальное время» писало о росте средней цены билета в кино в Татарстане на четверть. В июле 2023 года цена составила 267,98 рубля, а в сентябре стоимость выросла до 270,28 рубля.

Если сравнивать по фильмам, то самой затратной для татарстанцев стала короткометражка «Комментатор». В среднем за сеанс проект приносил 35 172 рубля. Иными словами, на него тратили чуть больше 600 рублей за просмотр. На 200 рублей меньше платили зрители за просмотр короткометражки «Эскейп».

Поход на «Чебурашку» в среднем стоил 292 рубля, а на фильм «Вызов» — 301 рубль. Сказка «По щучьему велению» собирала с одного зрителя около 270 рублей.

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Айрат Назипов