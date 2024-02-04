Казанский УНИКС обыграл ЦСКА
Казанский баскетбольный клуб УНИКС одержал победу в матче с ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 83:73 в пользу команды из столицы Татарстана.
Особенно отличился защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин: он набрал 27 очков. Самым результативным игроком ЦСКА стал разыгрывающий Каспер Уэйр, получивший 16 очков.
По итогам первого этапа регулярного чемпионата ЦСКА, несмотря на проигрыш, занял первое место в таблице Единой лиги ВТБ — армейцы стали победителями в 22 матчах из 26. УНИКС расположился на второй строчке рейтинга — на его счету 20 побед и шесть поражений.
В следующий раз казанский баскетбольный клуб примет красноярский «Енисей». Игра пройдет 10 февраля.
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