Итоги дня: комиссия по обмелению Волги, роспуск присяжных по делу «Перваков», снежная буря в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 15 января:
- Во время новогодних каникул туристы в Татарстане потратили по картам более 916 млн рублей. Всего с 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 республику посетили 167 тысяч гостей. Для сравнения: Нижний Новгород выбрали для поездок в праздники 190 тысяч, а Санкт-Петербург около миллиона.
- Президент России Владимир Путин поручил создать механизм, который позволит страховать на ИИС третьего типа на сумму до 1,4 млн рублей. Согласно поручению главы государства, соответствующая законодательная база должна появиться уже к 1 марта текущего года.
- Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев сообщил, что в ближайшие дни на Татарстан обрушатся обильные снегопады. При этом западный циклон, во власти которого окажется Поволжье, уже во вторник «подогреет» воздух до -3 градусов.
- В России планируют создать правительственную комиссию, которая будет заниматься развитием водохозяйственных комплексов в бассейнах Волги и Дона. Ее создание предполагает координацию действий различных органов власти для решения проблем, связанных с использованием водных ресурсов.
- За первую неделю 2024 года в столице Татарстана зарегистрировано 11 005 случаев ОРВИ и 544 случая гриппа. Среди них 6 775 случаев заболевания выявлено у взрослого населения. Таким образом, эпидпорог превышен на 57%. Для сравнения: с 18 по 24 декабря это значение составляло 131%.
- Верховный суд Татарстана принял решение о роспуске присяжных по скандальному делу о серии убийств в составе казанской группировки «Перваки». Чтобы процесс стартовал заново, необходимо набрать новую коллегию основных и запасных народных судей. Официальной причиной роспуска стала сегодняшняя неявка на заседание восьмой — последней — участницы коллегии.
- В России стала обязательной маркировка пива и других слабоалкогольных напитков, включая пуаре, медовуху и сидр. Она распространяется на продукцию во всех видах упаковки, включая алюминиевую банку.
- Произведенные в Казани самолеты Ту-214 «Аэрофлота» будут рассчитаны на 170—175 пассажиров. Авиакомпания получит первые 11 моделей в двухклассной компоновке. В бизнес-классе будет 12 мест, а в эконом-классе — 163.
- ГУ МЧС России по Татарстану сообщило, что предварительной причиной пожара в казанском мини-отеле «Астория» стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Как отметили в ведомстве, в одном из помещений произошло замыкание электрической вытяжки мангала.
- Минобрнауки Татарстана сообщило о том, что ни в одной школе республики нет третьих смен. При этом во вторую смену учатся 12,3% от общего числа учащихся.
- После новогодних каникул на Горьковской железной дороге в движении скоростных пассажирских электричек случился масштабный сбой. Сразу пять поездов в направлении из Казани до Зеленодольска и обратно вынуждены были остановиться из-за внезапной остановки грузового локомотива — его пришлось «сдвигать» почти час. Детали — в материале «Реального времени».
- Главу Российской академии наук Геннадия Красникова включили в состав Совета безопасности страны. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин.
- Министр обороны России Сергей Шойгу и бригадный генерал Вооруженных сил Ирана Мохаммад Аштиани договорились о подписании крупного межгосударственного договора. По словам главы российского военного ведомства, обе страны наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира.
- Казанский комитет по транспорту возглавил Алексей Сидоров. Ранее он на протяжении девяти месяцев занимал должность заместителя генерального директора МУП «Метроэлектротранс». Сидоров также принимал участие в реконструкции Международного аэропорта «Казань» и разработке программы «Возобновление сельских перевозок в РТ».
- Согласно исследованию компании «Этажи», из-за неопределенности с льготной ипотекой россияне стали массово скупать жилье. Так, спрос на новостройки в начале января вырос почти на 60%. Руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова подтвердила «Реальному времени» то, что стрессовая ситуация на рынке действительно привела к увеличению числа покупок. При этом, по ее словам, большая часть квартир покупается в качестве инвестиций.
- Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что правительство страны готовится полностью запретить гражданам России сделки с недвижимостью. По его словам, решение может быть принято весной этого года.
- В период с 17 февраля по 1 марта в Казани ограничат движение транспорта на некоторых улицах города в связи с проведением Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». С полным списком можно ознакомиться — здесь.
- Вице-премьер Татарстана — министр промышленности и торговли региона Олег Коробченко сообщил, что его телефон взломали. По словам главы Минпромторга, в Telegram идет рассылка от его имени. «Никому никаких заданий и просьб на эти дни не отправляю», — подчеркнул он.
- Центризбирком Татарстана создаст 45 временных избирательных участков в период проведения выборов президента России. Временные участки будут работать в санаториях, больницах, следственных изоляторах, в Международном аэропорту «Казань» им. Г. Тукая и на железнодорожном вокзале «Казань-1».
Ключевые события 691-го дня специальной военной операции на Украине:
- Как сообщает Минобороны России, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск, используя удары авиации и огонь артиллерии, отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка. Украинские войска потеряли до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва и нанесли огневое поражение опорным пунктам 5-й бригады нацгвардии в районе Серебрянского лесничества. В результате уничтожено более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».
- На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Раздоловка, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка. Украинские войска потеряли свыше 200 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, тринадцать автомобилей, а также две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».
- На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка. Потери украинских войск составили: свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 3-й и 14-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Новопокровка. Украинские войска потеряли до 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.
- На Херсонском направлении в результате систематического огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 689 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 632 танка и других боевых бронированных машин, 1 202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 736 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 489 единиц автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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