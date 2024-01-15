Во время проведения «Игр будущего» в Казани ограничат движение по некоторым улицам

Фото: скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

В период с 17 февраля по 1 марта в Казани ограничат движение транспорта на некоторых улицах города в связи с проведением Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».

С 17 по 23 февраля движение ограничат на участке дороги на улице Абдуллы Бичурина — от здания №46 по ул. Чистопольской до ул. Сибгата Хакима.

С 22 по 27 февраля ограничения будут действовать на местных проездах вокруг Казанского цирка — от Кремлевской набережной и Кремлевского моста до парковочной зоны на площади Тысячелетия перед восточной стороной Центрального стадиона Казани (ул. Ташаяк, 2а), включая часть указанной парковочной зоны до спуска в подземный пешеходный переход.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

С 21 февраля по 1 марта движение транспорта ограничат на участке улицы Хади Такташа и на заездных карманах на улице Марселя Салимжанова.

Ограничения не коснутся транспортных средств, оснащенных специальными пропусками, выданными АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа турнира уже утверждена.

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Маргарита Головатенко