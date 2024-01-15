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Минобороны России и Ирана подпишут крупный договор

14:33, 15.01.2024

Россия и Иран подпишут крупный межгосударственный договор. Об этом договорились министр обороны России и бригадный генерал Вооруженных сил Ирана Мохаммад Аштиани.

— Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию Большом межгосударственном договоре между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, — сказано в сообщении Ирана.

По словам Шойгу, обе страны наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан
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