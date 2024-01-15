Новости общества

23:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

У министра промышленности Татарстана взломали телефон

18:57, 15.01.2024 1

Вице-премьер Татарстана — министр промышленности и торговли региона Олег Коробченко сообщил, что его телефон взломали.

— Взломали мой телефон. В Telegram идет рассылка от моего имени. Никому никаких заданий и просьб на эти дни не отправляю. Пожалуйста, будьте внимательны, — предупредил коллег Коробченко.

Коробченко призвал своих коллег и общественность к бдительности и предупредил, чтобы они уточняли необходимую информацию лично у министра.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьТехнологии Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:08
    Было бы эпичнее, если бы взломали у министра информатизации
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также