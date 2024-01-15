У министра промышленности Татарстана взломали телефон

Вице-премьер Татарстана — министр промышленности и торговли региона Олег Коробченко сообщил, что его телефон взломали.



— Взломали мой телефон. В Telegram идет рассылка от моего имени. Никому никаких заданий и просьб на эти дни не отправляю. Пожалуйста, будьте внимательны, — предупредил коллег Коробченко.



Коробченко призвал своих коллег и общественность к бдительности и предупредил, чтобы они уточняли необходимую информацию лично у министра.

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Маргарита Головатенко