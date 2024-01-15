В ближайшие дни Татарстан засыплет снегом

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

В ближайшие дни из-за обильных снегопадов дорожные службы и водителей ждет очередное испытание. Об этом «Реальному времени» рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

— Начало этого месяца выдалось достаточно засушливым. Осадков выпало всего 9 мм при норме 45 мм, то есть всего 20% месячной нормы. Но в ближайшую неделю циклон, помимо тепла, принесет и осадки. Это будет испытанием для дорожников. Снега будет много, — заметил метеоролог.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Аномальная ненормальность

По его словам, западный циклон, во власти которого окажется Поволжье, уже во вторник «подогреет» воздух до -3 градусов по Цельсию.

— Если начало января мы видели очень холодным, морозным, то ближайшая декада, наоборот, будет аномально теплой. Средняя температура на 2-3 градуса выше климатической нормы ( норма — минус 9,7 градуса, — прим. ред.). При этом в ближайшие дни температура будет -3 градуса по Цельсию. В атмосфере восстановился западный процесс, и к нам приходит циклон, который несет теплый воздух из Атлантики. Кроме того, оказавшись в его передней части, у нас будут потоки, приносящие воздух из более южных широт. Поэтому в ближайшие дни температура будет градусов на 6 выше климатической нормы, — обнадежил Аухадеев.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Он отметил, что текущая зима является аномальной, несмотря на то, что исторические температурные рекорды побиты не были.

— У нас средняя температура последних двух недель была -15,5 градуса по Цельсию, что ниже климатической нормы на 10 градусов. Это в среднем. Рекордов не было поставлено. На рубеже 1978—1979 гг. температуры в Казани 1 января были около 48 градусов ниже нуля. Самая низкая температура в этот раз была зафиксирована на погодной станции Муслюмово — 33 градуса мороза. Но можно отметить, что это крупная аномалия, которая привела к опасному метеорологическому явлению — аномально холодной погоде. Это ситуация, когда устанавливается температурный режим ниже нормы на 9 и более градусов и держится более трех дней, — рассказал Аухадеев.

Метеоролог не исключил, что до конца зимы еще возможны новые волны аномального холода.

— Если мы говорим в целом про зиму, то, конечно, ждать. Эта зима проявляет себя очень контрастно. Если вспомнить декабрь, то вначале месяца были суровые морозы, а потом оттепели. Но в среднем декабрь оказался близок к климатической норме. Холоднее на полградуса всего — минус 8,5 градуса оказался. Январь проявляет себя так же контрастно. Несмотря на то, что на сегодняшний момент снега выпало мало, высота снежного покрова превышает норму. В норме 32 мм, а у нас сейчас на площадках отмечается высота в 41 мм, — резюмировал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ.



Галия Шакирова