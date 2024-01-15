Комитет по транспорту Казани возглавил Алексей Сидоров

Казанский комитет по транспорту возглавил Алексей Сидоров. О кадровых перестановках рассказал мэр Казани Ильсур Метшин на первом в наступившем году «деловом понедельнике».

Представляя нового главу ведомства Метшин напомнил, что до этого на протяжении 9 месяцев Сидоров занимал должность заместителя генерального директора МУП «Метроэлектротранс».



— Городской общественный транспорт вызывает недовольство у жителей Казани, — отметил градоначальник, акцентировав внимание, что впервые за период новогодних праздников вопросы транспорта вошли в топ-3 жалоб казанцев, опередив даже вывоз мусора.



Ситуация может усугубиться так как, по словам Метшина, 6 из 14 компаний, с которыми мэрия Казани заключила договора на организацию пассажирских перевозок, «на удержали руль и ушли с рынка общественного транспорта. Оставшиеся тоже далеки от оптимизма».

При этом жители и гости столицы Татарстана ежедневно совершают порядка 700 тысяч поездок и эта цифра растет. В основном, за счет туристов, — констатировал Метшин.

Алексей Сидоров начал свою карьеру в качестве авиационного техника на Казанском авиационном заводе им. Горбунова и с 2007 года работал в системе транспорта и дорожного хозяйства региона. Заместителем генерального директора МУП «Метроэлектротранс» его назначили в марте 2022 года.

Сидоров принимал участие в реконструкции Международного аэропорта «Казань» и разработке программы «Возобновление сельских перевозок в Республике Татарстан». В 2017 году он стал победителем республиканского конкурса «Лучший государственный гражданский служащий» в номинации «Управление реальным сектором экономики». В 2019 году Сидорову было присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Республики Татарстан».

Галия Шакирова, Галия Гарифуллина