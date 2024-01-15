Правительство создаст комиссию по решению проблемы обмеления Волги

В России планируют создать правительственную комиссию, которая будет заниматься развитием водохозяйственных комплексов в бассейнах Волги и Дона. Постановление о создании новой комиссии разработало Минприроды России.



Основная задача комиссии — решение проблемы обмеления Волги. В числе приоритетных задач также указывается принятие эффективных и сбалансированных решений по управлению водохозяйственными комплексами.

Создание комиссии предполагает координацию действий различных органов власти для решения проблем, связанных с использованием водных ресурсов в бассейнах указанных рек.

Правительственная комиссия будет работать над снижением антропогенного воздействия на реки, включая снижение объемов загрязненных стоков. Также будет уделено внимание адаптации водозаборов к условиям маловодья. Среди прочих задач комиссии — оптимальное перераспределение водных ресурсов Волжско-Камского каскада с учетом социальных потребностей и нужд приоритетных отраслей экономики. Также будет определяться оптимальный режим обводнения Нижней Волги для нужд сельского хозяйства и сохранения водных биоресурсов.

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Маргарита Головатенко