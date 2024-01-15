«Пробка» на железной дороге остановила пять поездов в пригороде Казани

Электрички застряли возле Юдино из-за отказа локомотива на путях Горьковской железной дороги

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Беспрецедентный сбой в движении скоростных пассажирских электричек случился после новогодних каникул на Горьковской железной дороге. Сразу пять поездов в направлении из Казани до Зеленодольска и обратно вынуждены были остановиться из-за внезапной остановки грузового локомотива — его пришлось «сдвигать» почти час. Расследованием инцидента занимается комиссия ОАО «РЖД», сообщили «Реальному времени» в Ространснадзоре РФ.

Не дотянул сто метров до Юдино

Впервые за много лет движения по пригородной железной дороге казанцы столкнулись с затяжной «пробкой» на пути. 10 января пассажиры двух вечерних электричек, отправившихся друг за другом с интервалом в полтора часа с Центрального вокзала Казани, неожиданно встали. Поезда застряли на перегоне между станциями «Восточная платформа» и станцией «Юдино», что неподалеку от гипсового рудника в Аракчино. По словам пассажиров, задержка произошла в интервале с 16.20 до 17.30. После выезда с Центрального вокзала обе электрички проехали первые четыре станции, остановившись в нескольких десятках метрах от Юдино. Именно здесь собиралось выходить большинство пассажиров, но незапланированная остановка на перегоне растянулась надолго.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как рассказали «Реальному времени» пассажиры одной из электричек, причину простоя сначала им никто не объяснял. Люди просто сидели в вагонах и ждали сообщения от машиниста поезда. Спустя 15—20 минут ожидания контролер, проверяющий проездные билеты, узнал, что впереди на путях застрял локомотив грузового поезда. Якобы у него отказала то ли электроника, то ли другое техническое средство для поддержания тяги, но он стоит полностью обездвиженным. Чтобы сдвинуть «махину» с рельсов, якобы привлекалась тяжелая техника.

Отказ локомотива на пути

Восстановительные работы проводились в сильный мороз и темное время суток, поэтому растянулись на час с лишним. Похоже, что аварийная бригада рассчитывала справиться гораздо быстрее, так как диспетчер Центрального вокзала не стал отменять последний рейс в 17.30 из Казани в направлении Зеленодольска. К тому моменту на путях уже «томилась» первая электричка, ушедшая в 16 часов. И действительно, в расписании значатся всего два рейса в вечернее время, так что выбирать не приходится (заметим, что частота движения пригородных поездов небольшая, — прим. авт.).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На встречном направлении встали еще три электрички, следующие в направлении из Зеленодольска в Казань. Учитывая, что каждая электричка везет от 50 до 80 пассажиров, то несколько сотен работников в тот вечер застряли, но добрались до дома благополучно.

Поезда задержали в среднем на 1 час

Пригородные электрички обслуживаются ППК «Содружество». В пресс-службе компании подтвердили «Реальному времени», что задержки пригородных поездов произошли из-за проблем с отказом локомотива. «В связи с технической неисправностью локомотива грузового поезда 10 января 2024 года были допущены задержки следующих пригородных поездов: №6323 сообщением Казань — Паратск (задержка прибытия на конечную станцию — 1 час и 1 минута), №6480 сообщением Паратск — Бирюли (задержка прибытия на конечную станцию — 45 минут), №6307 сообщением Казань — Албаба (задержка прибытия на конечную станцию — 41 минута), №6481 сообщением Бирюли — Васильево (задержка прибытия на конечную станцию — 36 минут ), №6477 сообщением Куркачи — Зеленый Дол (задержка прибытия на конечную станцию — 25 минут). «ППК «Содружество» приносит свои извинения пассажирам и принимает меры для недопущения задержек пригородных поездов», — подчеркнули в пресс-службе компании. Кому принадлежал неисправный локомотив грузового состава, парализовавший движение на путях, не уточняется.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

РЖД подготовит технический акт

Расследованием инцидента занимается комиссия ОАО «РЖД», сообщил «Реальному времени» руководитель отдела контроля и надзора на железнодорожном транспорте Ространснадзора Олег Суханов. «В данном случае в течение трех-пяти дней будет проводиться расследование данного события комиссией РЖД. По его результатам будет составлено техническое заключение. Из него станет ясно, что послужило причиной сбоя в графике движения пассажирских электричек», — заявил он. По его словам, ведомство ведет статистику отказов локомотивов, инфраструктуры и принимает меры к нарушителям. «Вот сейчас наблюдается обледенение контактных проводов, поэтому всякое может быть», — пояснил Суханов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Руководитель отдела контроля и надзора на железнодорожном транспорте Ространснадзора согласился с тем, что этот случай можно назвать беспрецедентным, «все равно, если бы самолет упал». Пассажиры выбирают пригородную электричку за надежность и скорость, зная, что она придет вовремя, минута в минуту. «Каждый инцидент уникален, много факторов влияет на остановку подвижного состава, и не только погодные условия», — полагает Олег Суханов. Правда, это событие нельзя назвать ЧП, подчеркнул он. «В нашей терминологии ЧП классифицируется в том случае, если погибли люди. В данном случае имеет место отказ подвижного состава из-за работы технических средств, — рассуждает он. — То, что произошла задержка пяти электричек, не скажу, что это что-то критичное, но недопустимое». По его мнению, это единичный случай в работе Горьковской железной дороги. «Вот сейчас проводили анализ работы за 11 месяцев. Сказать, что на ГЖД какая-то критичная ситуация, не могу. Такого нет. Скорее это единичный инцидент». По его словам, РЖД несет ответственность за своевременную подачу подвижного состава и за соблюдение графика движения поездов. «А тут была исключительно вина владельца локомотива поезда в том, что он не предусмотрел погодные условия», — заключил он.