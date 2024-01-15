«Аэрофлот» получит 11 самолетов Ту-214 на 175 мест

Произведенные в Казани самолеты Ту-214 «Аэрофлота» будут рассчитаны на 170-175 пассажиров. Об этом пишет РБК со ссылкой на переписку авиакомпании с производителем — Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК).

Авиакомпания получит первые 11 самолетов Ту-214 в двухклассной компоновке. В бизнес-классе будет 12 мест, а в эконом-классе — 163. Если потребуется выполнять полеты над водой, то пять кресел будут демонтированы и заменены на спасательные плоты. Это позволит сохранить вместимость до 170 пассажиров.

Для бизнес-класса будет предусмотрено расстояние между креслами 96 см, а для эконом-класса — 78 см. Сиденья будут оборудованы розетками, USB-портами, обеденными и коктейльными столиками. Мониторы для стриминга развлечений будут установлены только на самолетах, поставляемых с 2026 года. Интернет на борту также будет доступен не сразу.

Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова (филиал АО «Туполев») планирует начать поставку самолетов Ту-214 авиакомпаниям в 2024 году. В поставках заинтересованы авиакомпании «Аэрофлот», Red Wings и татарстанская «ЮВТ Аэро».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».