В России стала обязательной маркировка пива и слабоалкогольной продукции в любой таре

С 15 января 2024 года в России становится обязательной маркировка пива и других слабоалкогольных напитков, включая пуаре, медовуху и сидр. Она распространяется на продукцию во всех видах упаковки, включая алюминиевую банку, следует из постановления правительства РФ, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее маркировка уже была обязательной для напитков в кегах, стекле и пластике.

С сегодняшнего дня розничные магазины и другие предприятия, продающие пиво и слабоалкогольные напитки в розлив из кег, должны будут передавать данные о подключении к оборудованию для розлива и продаж через контрольно-кассовую технику.

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