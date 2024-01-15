Гости Татарстана потратили более 916 миллионов рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Во время новогодних каникул туристы потратили по картам более 916 миллионов рублей. Об этом заявила на первой в наступившем году деловом понедельнике руководитель Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

По ее данным, с 31 декабря по 8 января посетили 167 тысяч туристов. Для сравнения: Нижний Новгород выбрали для поездок в праздники 190 тысяч, а Санкт-Петербург около миллиона.

По данным исследования «СберАналитики», продолжила Санникова, 59% туристов приезжали из российских регионов, 41% — из муниципалитетов. Всего республику посетили жители 83 субъектов РФ. Однако чаще всего это были москвичи, петербуржцы, ульяновцы и представители Марий Эл.



— 56% туристов составили женщины, 44% — мужчины. Более 32% турпотока — молодежь, 11% — пенсионеры и люди предпенсионного возраста, — отметила Санникова.



Галия Шакирова