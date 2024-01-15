В МЧС назвали предварительную причину пожара в казанском мини-отеле «Астория»

Предварительной причиной пожара в казанском мини-отеле «Астория» стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. По данным ГУ МЧС России по Татарстану, в одном из помещений произошло замыкание электрической вытяжки мангала, которое привело к возгоранию внутри вытяжной трубы, в результате чего загорелась кровля.

Сейчас дознаватели Государственного пожарного надзора совместно с экспертами ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение «Испытательная пожарная лаборатория по РТ» дополнительно обследуют место пожара в светлое время суток.

Известно, что здание было оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и программно-аппаратным комплексом «Стрелец-мониторинг». Они находились в исправном состоянии и сработали в полном объеме.

Накануне в Казани загорелась кровля мини-отеля «Астория». Площадь пожара составила 930 квадратных метров. Персонал отеля сообщил, что все гости и сотрудники успели выйти, поэтому пострадавших в результате пожара нет.

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Айрат Назипов