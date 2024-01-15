Владимир Путин включил главу РАН в состав Совета безопасности России
Главу Российской академии наук Геннадия Красникова включили в состав Совета безопасности страны. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин.
— Внести в состав Совета безопасности РФ изменение, ...включив в него в качестве члена Совета безопасности Красникова Г.Я. — президента Российской академии наук, — гласит текст указа. Документ вступает в силу 15 января.
Совет безопасности является конституционным совещательным органом, основная задача которого — формирование и координация государственной политики в сфере национальной безопасности.
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