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Владимир Путин включил главу РАН в состав Совета безопасности России

16:49, 15.01.2024

Главу Российской академии наук Геннадия Красникова включили в состав Совета безопасности страны. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин.

— Внести в состав Совета безопасности РФ изменение, ...включив в него в качестве члена Совета безопасности Красникова Г.Я. — президента Российской академии наук, — гласит текст указа. Документ вступает в силу 15 января.

Совет безопасности является конституционным совещательным органом, основная задача которого — формирование и координация государственной политики в сфере национальной безопасности.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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