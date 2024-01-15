Владимир Путин поручил создать механизм страхования ИИС-3 до 1,4 млн рублей

Президент России Владимир Путин поручил создать механизм, который позволит страховать на ИИС третьего типа на сумму до 1,4 млн рублей.



Согласно поручению главы государства, соответствующая законодательная база должна появиться уже к 1 марта.

В декабре Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», предложил распространить практику страхования вкладов на индивидуальные инвестиционные счета.

Новый тип инвестиционного счета, ИИС-3, ввели в России в январе 2024 года. Он объединяет преимущества двух текущих типов инвестиционных счетов и предоставит инвесторам более широкие налоговые льготы. Одна из главных особенностей ИИС-3 — возможность получения вычета с 400 тысяч рублей при открытии счета. По истечении минимального срока владения инвесторы будут полностью освобождаться от налога на доход от инвестиций.

Законопроект также предусматривает постепенное увеличение минимального срока владения ИИС-3 с 5 до 10 лет. Это означает, что инвесторы смогут сохранить налоговые льготы только при владении счетом в течение определенного времени. Если они решат закрыть счет раньше, они потеряют налоговые льготы и будут обязаны уплатить пени.

Однако после вступления закона в силу инвесторы больше не могут открывать счета старых типов. Они смогут либо продолжить использовать свои текущие счета ИИС-1 и ИИС-2, либо добровольно трансформировать их в новый тип — ИИС-3.

Максимальный размер доходов, для которых можно будет получить налоговый вычет, может составить до 30 миллионов рублей. Это означает, что инвестор сможет сэкономить до 3,9 миллиона рублей на налоге на доход при ставке налога в 13% или до 4,5 миллиона рублей при ставке налога 15%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко