В Казани распущена коллегия присяжных по делу ОПГ «Перваки»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Сегодня Верховный суд Татарстана принял решение о роспуске присяжных по скандальному делу о серии убийств в составе казанской группировки «Перваки». Чтобы процесс стартовал заново, необходимо набрать новую коллегию основных и запасных народных судей, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.



Официальной причиной роспуска стала сегодняшняя неявка на заседание восьмой — последней участницы коллегии. Ранее из дела по разным причинам, включая отвод, выбыли не менее четырех человек, которых заменили запасные присяжные. В итоге к сегодняшнему дню запасных не осталось. И произошло это на стадии представления доказательств защиты.

Как отмечают источники «Реального времени», ровно такая же ситуация с присяжными сложилась 10 лет назад, когда дело «Перваков» рассматривалось в Верховном суде РТ впервые. В 2013-м вновь набранная коллегия народных судей оправдала предполагаемого лидера «Бригады Феди» Фердината Юсупова и его предполагаемых подельников. Тот приговор был отменен, однако вновь на рассмотрение суда это дело вернулось лишь в марте 2022-го — уже с большим списком обвиняемых. В их числе оказались и покойные граждане, чьи родственники не согласились на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Напомним, фигурантам вменяют участие в банде и расправах над членами своей и конкурирующих группировок, а также расстрел в августе 1999-го гендиректора «Агентства радиокоммуникаций — RCA» и учредителя «Русского Радио» в Казани бизнесмена Тимура Атнагулова. Вину ни один не признает.



Брат погибшего бизнесмена дал на суде подробные показания против «Перваков».