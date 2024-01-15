«Кто покупал квартиры для их перепродажи после Нового года — оказались в пролете»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2024 году российский рынок недвижимости готовится к падению из-за ожидающегося закрытия программы льготной ипотеки, которая являлась его главным драйвером. Еще в прошлом году первоначальный взнос по ней был повышен до 30%, а максимальный размер кредита стал одинаковым для всех регионов. По этим причинам граждане стали массово скупать жилье в новостройках, что, по словам эксперта, является способом не столько преумножения своих денег, сколько их сохранения.

«Спрос на яйца и гречку тоже не просто так растет»

Согласно исследованию компании «Этажи», из-за неопределенности с льготной ипотекой россияне стали массово скупать жилье. Так, спрос на новостройки в начале января вырос почти на 60%.

Как рассказала «Реальному времени» эксперт по недвижимости, руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова, стрессовая ситуация на рынке действительно привела к увеличению числа покупок, однако в этом нет ничего удивительного:

Зачастую покупку недвижимости осуществляют из-за каких-то стрессовых факторов. Спрос на яйца и гречку тоже не просто так растет. Недвижимость также побила все рекорды, как и машины. Но есть еще один важный фактор — новости о том, что размер первоначального взноса будет увеличен до 30%. Соответственно, многим гражданам приобрести квартиру станет сложнее.

— Например, человек хочет купить квартиру, которая стоит 6 миллионов рублей, а на руках у него 1,2 миллиона. Так, с января ему придется добавить еще 600 тысяч. Поэтому те, кто откладывал покупку, сейчас поторопились и вышли на сделки. Кроме того, изменились условия по ипотеке и было ограничено количество выдачи. Все эти изменения подтолкнули людей к тому, чтобы приобрести жилье, — пояснила эксперт.

По словам Гизатовой, ситуация с новостройками в Татарстане такая же, как и во всей стране. «В республике не происходит ничего уникального», — сказала она, отметив, что на татарстанском рынке достаточно много предложений и очень хороший спрос.

«Недвижимость — это не только способ преумножения, но и сохранения денег»

По словам Анастасии Гизатовой, прекращение программы льготной ипотеки приведет к тому, что люди перестанут покупать квартиры в новостройках в таком большом количестве. При этом, по словам эксперта, большая часть недвижимости приобретается с инвестиционными целями:

— Если бы льготной ипотеки на новостройки не было, то никто бы не брал в них квартиры в таком количестве. Если мы посмотрим разрез спроса и покупателей, то 70% — это инвестиционные покупки. Квартиры покупают для сдачи, для перепродажи, для сохранения денежных средств. Приобретают их по ипотеке и в связи с тем, что ставка низкая, то это достаточно выгодно. Многие делали следующее: так как ставка по ипотеке была низкая, а по вкладам и депозитам — высокая, то они не покупали квартиры за свои деньги, брали их в ипотеку, а имеющиеся средства размещали в депозитах. За счет них они гасили ежемесячный платеж. Это была очень выгодная схема и люди сегодня поспешили ей воспользоваться, — сказала она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как подчеркнула Гизатова, все те «инвесторы», которые купили квартиры с целью продать их после Нового года, при нынешних условиях оказались в пролете.

— Недвижимость — это не всегда способ преумножения денежных средств, а больше способ их сохранения. Когда ты их хочешь сохранить и применить ипотеку, то тут нужно подумать. В данный момент те, кто приобретал квартиры для перепродажи и после Нового года хотел их продать, оказались в пролете, — заключила эксперт.

Что делать с ипотекой, или Как власти не могут определиться

Еще в 2022 году Центробанк России выступил за постепенное сворачивание льготной программы ипотечного кредитования. По словам заместителя директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслана Булатова, строительная отрасль подсела на льготную ипотеку «как на иглу».

Программа «Льготная ипотека» действует в России до 1 июля 2024 года. По ней россияне могут получить кредит по ставке не более 8% для покупки жилья на первичном рынке, а также для строительства жилого дома. Минимальный первоначальный взнос по этой программе ранее составлял 20%, но в декабре 2023-го был повышен до 30%.

Также в конце прошлого года вице-премьер страны Марат Хуснуллин заявил, что основную льготную программу, вероятно, не будут продлевать. Ее планируется продолжить, но, как отметил Хуснуллин, только для отдельных регионов со слабым спросом. Тогда же стало известно о планах правительства рассмотреть проект постановления с изменениями в программе льготной ипотеки. Поправки подготовило Министерство финансов страны. Изменения внесены «с целью ограничения очень быстрого роста ипотечного портфеля».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В свою очередь раис Татарстана Рустам Минниханов предложил увеличить максимальный размер кредита по семейной и льготной ипотекам с 6 до 12 миллионов рублей. По его словам, льготные программы ипотеки необходимо сделать бессрочными по аналогии с сельской ипотекой. Президент России Владимир Путин согласился с этими идеями, заявив о необходимости рассмотреть возможность увеличения лимита выше шести миллионов рублей. Позже, во время прямой линии, глава государства сообщил, что правительство думает над тем, чтобы продлить эту программу.

В начале этого года министр труда и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова заявила, что республика будет настаивать на сохранении льготной и семейной ипотеки.

— Наш основной посыл в Год семьи, который был объявлен президентом России, направлен на сохранение льготной семейной ипотеки. Это наша твердая позиция. Сегодня мы видим, что это дает семьям видеть жизненные горизонты. Чтобы мы ни говорили, но для молодой семьи определяющим фактором является жилье, — говорила она.

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Максим Кокунин