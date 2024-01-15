За первую неделю 2024 года в Казани зарегистрировано свыше 11,5 тысячи случаев гриппа и ОРВИ

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

За первую неделю 2024 года в столице Татарстана зарегистрировано 11 005 случаев ОРВИ и 544 случая гриппа. Среди них 6 775 случаев заболевания выявлено у взрослого населения. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на первом в наступившем году «деловом понедельнике».

По данным Жаворонкова, эпидпорог превышен на 57%. Для сравнения, с 18 по 24 декабря это значение составляло 131%.

— Эпидпорог идет на спад. Заболеваемость снижается, — отметил Жаворонков, добавив, что нового всплеска казанские медики не ожидают.

Галия Шакирова