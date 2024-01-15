Минобрнауки Татарстана: третьей смены в школах у нас нет

Ни в одной школе Татарстана нет третьих смен, во вторую смену учатся 12,3% от общего числа учащихся, рассказали «Реальному времени» в Минобрнауки республики.



Сегодня президент России Владимир Путин провел встречу с Министром просвещения Сергеем Кравцовым, на которой обсуждались проблемы в сфере образования. Кравцов отметил, что вторая смена в России осталась только в 15% школ, а третья — полностью ликвидирована.

По его словам, достичь такого результата удалось благодаря строительству новых школ.

Из-за отсутствия достаточного количества мест в школах в ряде регионов России были организованы третьи смены. Уроки при такой организации могли начинаться с 14-15 часов.

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Маргарита Головатенко