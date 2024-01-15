На выборах президента России в Татарстане будут работать 45 временных избиркомов

Центризбирком Татарстана создаст 45 временных избирательных участков в период проведения выборов президента России, сообщили в ЦИК республики.



Временные участки будут работать в санаториях, больницах, следственных изоляторах, Международном аэропорту «Казань» им. Г.М. Тукая и на железнодорожном вокзале «Казань-1».

Они появятся в Казани, Альметьевском, Бугульминском, Елабужском, Зеленодольском, Лениногорском, Нижнекамском, Нурлатском, Чистопольском муниципальных районах. Участки будут открыты в дни голосования с 8.00 до 20.00.

— Главная цель временных избирательных участков — обеспечить возможность голосования для всех граждан, которые временно не могут проголосовать на своем постоянном избирательном участке, но продолжают вести активный гражданский образ жизни, — говорит председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев.

В Татарстане готовятся к выборам президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта этого года. Впервые в истории они состоятся в трехдневном формате.

Андрей Кондратьев отметил, что в текущей избирательной кампании есть и новшества. К ним относится проект «Информ УИК» — система персонального информирования избирателей. Через одноименное приложение в феврале и марте члены участковых избирательных комиссий будут адресно оповещать о сроках, времени, местах голосования.



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Маргарита Головатенко