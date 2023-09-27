Итоги дня: превышение эпидпорога по ОРВИ, инициативы по топливу, визит Минниханова в Туркменистан
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 27 сентября:
- В Минздраве России заявили, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 20% и более превышены в 35 городах страны. За предыдущую неделю в России зарегистрировали более 1,2 млн случаев ОРВИ.
- В Роспотребнадзоре считают, что уровень заболеваемости и структура тяжести COVID-19 такова, что оснований для введения тотального масочного режима в России пока нет.
- Профессор кафедры генетики КФУ Альберт Ризванов прогнозирует, что количество заболевших COVID-19 в Татарстане будет только расти. Как говорит ученый, «сейчас идет гонка вооружений между вирусом и разработкой вакцин, и на данный момент мы ее проигрываем». Дойдет ли дело до масочного режима в Татарстане, как штамм «пирола» переигрывает вакцины и эффективен ли еще «Спутник V» — в материале «Реального времени».
- Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким вносят на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает меньше 30 тыс. рублей в месяц.
- Помимо этого, в Госдуму внесли законопроект, направленный на борьбу с финансовыми пирамидами. Предлагается запретить организациям, не поднадзорным Центробанку, привлекать средства граждан в качестве инвестиций. За нарушение штраф может достигать 1 млн рублей.
- Правительство России пытается стабилизировать цены на нефтепродукты. Для этого власти предлагают ряд дополнительных мер, в числе которых заградительные пошлины и даже полный запрет на экспорт топлива, купленного на российском рынке. По мнению профильных ведомств, такие решения помогут избавиться от спекулянтов и компенсировать разницу между ценниками на внутреннем рынке.
- Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Татарстане. Так, судьей Набережночелнинского городского суда назначена Ирина Бурханова, а новым судьей Авиастроительного районного суда Казани — Наталья Афонина.
- За серию вымогательств за решеткой в Татарстане на 163 года колонии осуждены 12 фигурантов дела тюремного организованного преступного сообщества (ОПС). Данью на «черную масть», согласно приговору, обложили зэков и арестантов от Москвы до Свияжска. Всего вымогали 16,7 млн рублей — угрозами перевода в камеру гомосексуалистов и расправы над родней, а также побоями. Самый большой срок по делу — 20,5 года колонии особого режима — получил Борис Авдиенко. По версии силовиков, он был ставленником грузинского вора в законе Резо Лоткинского в татарстанской колонии №5. Как авторитеты отбивались от обвинений и чем приговор не устроил Генпрокуратуру — в материале «Реального времени».
- Криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России. Свой бизнес в стране она продает компании CommEX. Уточняется, что процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей, по заверениям биржи, в безопасности.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в мероприятиях по случаю Дня независимости Туркменистана. Минниханов заявил, что деловые круги республики заинтересованы в расширении своего присутствия на рынках этой страны. Он обратил внимание, что Татарстан является «одним из наиболее активных и надежных» партнеров Туркмении.
- Приволжский райсуд Казани повторно отказался ограничивать срок ознакомления с материалами дела директору гимназии №175 Амине Валеевой и ее адвокату Галине Куликовой. Руководитель следственной группы Александр Лавров просил установить предельный срок — 2 октября. На заседании выяснилось — из 327 томов своего дела Амина Валеева прочитала 176. Остался еще 151 том.
- Бесплатными земельными участками в Татарстане обеспечили 64,8% многодетных семей из общего числа вставших на учет. В Казани этот показатель составляет 39%. В целом в Татарстане насчитывается 78 041 многодетная семья, имеющая и имевшая право на получение бесплатного земельного участка.
- В Казани 11 троллейбусов маршрута №7 с 27 сентября начали курсировать без кондукторов. Бескондукторная система оплаты на сегодняшний день действует на трамвайных маршрутах №2, 3 и 4 и на троллейбусных маршрутах №2, 6, 9 и 13.
- В Казани из-за строительства станции метро «Фучика» с 27 сентября и до 2027 года ограничат движение на участке от дома №30 по ул. Сафиуллина до дома №84 по ул. Р. Зорге. Движение организуют по вновь построенной дороге — дублеру по ул. Ю. Фучика.
- Судебные разбирательства по делу российской фигуристки из Казани Камилы Валиевой, по мнению президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, были инициированы в первую очередь из-за золотой медали российской команды на Играх в Пекине, на которую претендуют американцы. Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) начались 26 сентября.
- Управление культуры Казани заплатило 1,6 миллиона рублей певице Ларисе Долиной за выступление на литературно-музыкальном фестивале «Аксенов-фест». Концерт продлился 45 минут, а артистка исполнила 12 песен.
Ключевые события 581-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России заявили, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское Донецкой Народной Республики.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.
- На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены 2 атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Ивановка, Синьковка и Берестовое Харьковской области.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено свыше 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 108 районах.
- Средствами противовоздушной обороны сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.
- За сутки уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Голиково Луганской Народной Республики, Золотаревка, Горловка, Кодема Донецкой Народной Республики, Терноватое, Владимировка Запорожской области, Гладковка Херсонской области и Жовтневое Харьковской области.
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Илина ХакимоваОбществоВласть
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