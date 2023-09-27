Минниханов заявил о заинтересованности деловых кругов Татарстана в сотрудничестве с Туркменистаном

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Деловые круги Татарстана заинтересованы в расширении своего присутствия на рынках Туркменистана. Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

В ходе встречи не раз заявлялось, что Татарстан является «одним из наиболее активных и надежных» партнеров Туркмении.

Рустам Минниханов обратил внимание, что деловые круги республики заинтересованы в сотрудничестве в том числе благодаря созданному в стране благоприятному инвестиционному климату, а также высокому международному авторитету Туркмении как надежного партнера, «четко следующего взятым на себя обязательствам».

Раис Татарстана указал на динамичный и плодотворный характер сотрудничества Туркмении с республикой, которое успешно развивается в рамках межгосударственного диалога с Россией.

— Так, достойным примером тому служит успешное многолетнее партнерство Туркменистана с крупнейшими компаниями Татарстана — ПАО «КАМАЗ» и «Татнефть», «КЭР-Холдингом», «Казанским вертолетным заводом», — пишет издание.

Говоря о развитии торгово-экономических отношений, Минниханов обратил внимание, что важная роль отводится деятельности Туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которая проводит мониторинг всего спектра двусторонних контактов.



Вчера Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Аркадаг. В качестве почетного гостя он принимает участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню независимости страны 27 сентября.



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Илина Хакимова