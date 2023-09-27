В Госдуме предложили отменить НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким вносят на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает меньше 30 тыс. рублей в месяц.

Соответствующий законопроект ранее уже был направлен в правительство России и получил положительный отзыв. По мнению авторов инициативы, принятие закона позволит снизить налоговую нагрузку на незащищенные слои населения.

Слуцкий рассказал «Известиям», что «отмена НДФЛ позволит увеличить доход граждан», а «все меры по развитию и оздоровлению экономики должны в итоге служить главным целям — повышению благосостояния граждан и росту численности россиян».



realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которым лица с доходом ниже 30 тыс. рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ.

О том, что депутаты ЛДПР разрабатывают данный законопроект, стало известно еще в июне. Тогда сообщалось, что в случае принятия законопроекта Госдумой новая норма может вступить в силу с 1 января 2024 года.



В Казани за отмену налога на доходы физлиц для граждан, зарабатывающих до 30 тысяч рублей, высказались трое из четверых респондентов. Чаще всего одобряют идею респонденты, зарабатывающие до 30 тысяч рублей в месяц (82%).

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Илина Хакимова