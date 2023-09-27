В России предложили запретить экспорт купленного на рынке топлива

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России предложило ввести ряд дополнительных мер для долгосрочной балансировки внутреннего рынка топлива, в том числе полностью запретить экспорт топлива, купленного на рынке, сообщил вице-премьер Александр Новак.

— Считаю возможным полный запрет на продажу на экспорт любых нефтепродуктов, которые куплены на внутреннем рынке и не были произведены. То есть тем самым также ограничим возможность спекулятивных поставок на экспорт, — приводит его слова «РИА Новости».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На прошлой неделе правительство России временно ограничило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива в целях стабилизации внутреннего рынка. Это был один из двух вариантов, рассматриваемых правительством. В Кабмине также думали о повышении экспортной пошлины до $250 за тонну на нефтепродукты.



В июне заместитель председателя правительства Александр Новак поручил российским нефтяным компаниям соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок и не извлекать «сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко