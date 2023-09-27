Движение на участке по улице Фучика из-за строительства метро Казани ограничили до 2027 года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани из-за строительства станции метро «Фучика» до 2027 года ограничат движение на участке от дома №30 по ул. Сафиуллина до дома №84 по ул. Р. Зорге. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

— Добрый день! Как сообщает администрация района, этот участок закроют до 2027 года, движение будет по объездным дорогам, — сообщила пресс-служба муниципалитета в официальном городском чате.

Ограничение будет действовать с 27 сентября. Движение организуют по вновь построенной дороге — дублеру по ул. Ю. Фучика. Для удобства на участке организуют новые остановки общественного транспорта.



скриншот realnoevremya.ru сервиса «Яндекс.Карты»

Напомним, до 29 сентября на участке от дома №145а до дома №149 по улице Юлиуса Фучика также закрыт местный проезд и частично перекрыта проезжая часть. Это связано со строительством второй линии казанского метрополитена.



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Максим Кокунин