Криптовалютная биржа Binance уходит из России

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Криптовалютная биржа Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. Об этом говорится в пресс-релизе корпорации.

— С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены, — сказано в сообщении.

В пресс-релизе также приводятся слова директора по соблюдению нормативных требований Ноя Перлмана, который заявил, что «работа в России несовместима со стратегией Binance».

— Мы по-прежнему уверены в долгосрочном развитии индустрии Web3 на глобальном уровне и собираемся направить нашу энергию на развитие Binance в более чем ста странах, где мы ведем нашу деятельность, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как рассказали в компании, в ходе организованной и последовательной миграции пользователей Binance совместно с CommEX примут все необходимые меры для информирования о процедуре переноса их активов. В течение следующих нескольких месяцев закроются все биржевые сервисы и прочие бизнес-направления.

— Несмотря на то, что финансовые подробности сделки остаются конфиденциальными, следует отметить, что в рамках этого соглашения Binance полностью прекращает свою деятельность в России. В отличие от сделок, ранее осуществленных международными компаниями в России, в рамках данной сделки у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе, — заявили в компании.

Напомним, в августе 2023 года сообщалось, что Binance пересматривает свою работу в России и не исключает полного ухода. В марте 2022 года криптобиржа запретила проводить транзакции для прямой покупки и продажи криптовалют и ограничила использование на платформе способов оплаты подпавших под санкции российских банков.



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Максим Кокунин