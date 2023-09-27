В Госдуму внесли законопроект, направленный на борьбу с финансовыми пирамидами

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий организациям, не поднадзорным Центробанку, привлекать средства граждан в качестве инвестиций. За нарушение запрета предлагают установить штраф до 1 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

— Мы продолжаем по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко системную работу по противодействию недобросовестным практикам на финансовом рынке и защите сбережений наших граждан. Предлагаем на законодательном уровне установить запрет для организаций, не поднадзорных Банку России, чья деятельность не регулируется законодательно, привлекать в качестве инвестиций средства физических лиц, — рассказал один из авторов инициативы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

По его словам, за нарушение запрета установят административную ответственность — штраф в размере до 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток. Следующим этапом рассматриваем возможность введения уголовной ответственности.

Как объяснил Николай Журавлев, необходимость принятия таких норм обусловлена сохранением актуальности проблемы деятельности финансовых пирамид.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Привлечение инвестиций граждан путем публичной оферты, в соответствии с инициативой, допускается, если такое право предусмотрено федеральными законами. Оказание услуг по привлечению инвестиций путем публичной оферты допускается финансовыми организациями, эмитентами в связи с размещением эмиссионных ценных бумаг и лицами, уполномоченными действовать от имени и в их интересах, добавили в пресс-службе СФ.

За первое полугодие 2023 года в России выявили около 2,5 тысячи финансовых пирамид и нелегальных кредиторов. Специалистам удалось обнаружить более 1,1 тысячи финансовых пирамид. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го их количество выросло на 19%. Почти 60% подобных проектов принимали «взносы» в криптовалюте.

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Максим Кокунин