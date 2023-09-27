Приговор тюремному ОПС: суд Татарстана прописал подручным грузинского вора 163 года колонии

В Зеленодольске финишировал процесс о вымогательствах на 17 млн рублей в СИЗО и колониях трех регионов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За серию вымогательств за решеткой в Татарстане на 163 года колонии осуждены 12 фигурантов дела тюремного ОПС. Данью на «черную масть», согласно приговору, обложили зэков и арестантов от Москвы до Свияжска. Всего вымогали 16,7 млн рублей — угрозами перевода в камеру гомосексуалистов и расправы над родней, а также побоями. Самый большой срок по делу получил Борис Авдиенко — по версии силовиков, он был ставленником грузинского вора в законе Резо Лоткинского в татарстанской колонии №5. Как авторитеты отбивались от обвинений и чем приговор не устроил Генпрокуратуру — в материале «Реального времени».

Никто из потерпевших иски ОПС не предъявлял



Дело о поборах за решеткой Зеленодольский суд Татарстана рассматривал в отсутствие главного фигуранта — Реваза Кахмазова, он же Резо Лоткинский и Тбилисский. Согласно документам центрального аппарата ФСИН России, Кахмазов является так называемым вором в законе. В МВД полагают: этот криминальный титул он получил в середине 90-х, после того как стал зятем Захария Калашова, он же Шакро Молодой, женившись на его падчерице.

Кахмазову заочно предъявлено обвинение в организации тюремного ОПС, серии вымогательств и занятии высшего положения в преступной иерархии. С апреля 2019-го он находится в международном розыске. По версии следователей МВД РФ, Кахмазов из Греции выстраивал вертикаль ОПС, назначая своих положенцев и смотрящих в СИЗО и колониях.

В деле фигурировали 14 эпизодов вымогательства в отношении 13 потерпевших, из которых угрозами и силой выбивали 16,7 млн рублей. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Зеленодольский суд заочно обвинения против беглого иерарха не рассматривал, однако согласился с версией следователей и прокуроров: сообщество вымогателей распространило свое влияние на три региона — свияжскую колонию строгого режима №5 под Казанью, колонии №2 и №6 в Рязанской области, а также следственные изоляторы Московской области — в Зеленограде (СИЗО-12), в Кашире (5) и Егорьевске (7).

В деле фигурировали 14 эпизодов вымогательства в отношении 13 потерпевших, из которых угрозами и силой выбивали 16,7 млн рублей. Одного из арестантов каширского СИЗО пытались «раскулачить» аж на 10 млн рублей — за дачу изобличающих показаний против другого человека. Как рассказывал потерпевший, эту плату смотрящий по централу потребовал с него в пользу вора в законе Резо Лоткинского. И дал понять — отказ наказуем. Грозил устроить невыносимые условия в СИЗО с «переводом в камеру для пассивных гомосексуалистов, многократным секс-насилием и даже смертью». Далее пошли угрозы изнасилования и убийства жены.

Доведенный до отчаяния арестант получил от смотрящего мобильник и реквизиты QIWI-кошелька с наказом: «Звони!». Впрочем, 10 миллионов от этой жертвы вымогательства в общак ОПС так и не поступили. Жена и партнер смогли собрать лишь 80 тысяч. В качестве материального ущерба в деле фигурирует общая сумма в 1,3 млн рублей — в среднем по 100 тысяч на каждого из потерпевших. Однако гражданский иск никто из этих сидельцев не подавал и тем более не требовал компенсации морального вреда.

По делу работала группа гособвинителей, включая прокурора отдела УСУ прокуратуры РТ Рушата Файрушина и прокурора Зеленодольска Дмитрия Ерпелева. realnoevremya.ru

Часть татарстанских потерпевших и свидетелей доставляли на заседание в наручниках, часть допрашивали по видеосвязи с режимными учреждениями Рязанской и Московской областей.

2 тысячи звонков «положенца» свияжской зоны

Первое заседание по этому делу состоялось в Зеленодольском горсуде еще летом 2021-го, однако позже понадобился еще год, чтобы перейти к рассмотрению по существу.

Сначала татарстанский суд посчитал, что историей ОПС должен заниматься суд в Подмосковье и отправил материалы туда, позже это решение было отменено. На возврат 109 томов уголовного дела понадобилось несколько месяцев. А потом еще полгода — за время новогодних каникул одного из 12 обвиняемых успели этапировать в Москву. Там суд приступил к пересмотру его дела о краже, и лишь рассмотрев его, вернул осужденного-подсудимого в Казань.

По делу работала целая группа гособвинителей, включая прокурора отдела уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Рушата Файрушина и нового прокурора Зеленодольска Дмитрия Ерпелева и трех его помощников.

Предполагаемый ставленник Кахмазова в свияжской ИК-5 Борис Авдиенко на допросах уверял: преступлений за решеткой не совершал, жил обычной жизнью осужденного. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Какую-либо причастность к ОПС и вымогательствам отрицали все 12 обвиняемых, при этом большинство на вопросы о грузинском воре и поборах отказывались отвечать со ссылкой на конституционное право не свидетельствовать против самого себя.



Этой ссылкой воспользовался и предполагаемый ставленник Кахмазова в свияжской ИК-5 Борис Авдиенко, он же Черный, «положенец» по этому учреждению, по версии МВД. В Татарстан для отбытия наказания он прибыл еще в декабре 2010 года, с начала 2017-го жил в отряде №6. На допросах по делу был краток: «Никаких преступлений за период отбытия наказания не совершал, ни в каких неформальных группировках среди заключенных не состоял, жил обычной жизнью осужденного».

Обвиняемый в соучастии поборам в той же колонии Артур Авагян подчеркивал: режим не нарушает, ведет здоровый образ жизни, не курит и каждый день ходит в церковь.

«Противоправных действий я не совершал, ни к какой группе заключенных, имеющих неформальное лидерство, не относился», — сообщал и обвиняемый Станислав Федосов, осужденный к 17 годам колонии за зверское преступление 2006 года: тогда в Казани была изнасилована и задушена 19-летняя девушка, после чего убийца расчленил тело и развез части по трем районам города. Его поиски затянулись, и приговор был вынесен лишь в 2014-м.

Арестанту организовали веб-конференцию со «старшим братом» — Резо Тбилисским и Лоткинским — с помощью мессенджера. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Бывший арестант зеленоградского СИЗО-12, предполагаемый ставленник грузинского вора в этом учреждении Дмитрий Тихомиров признавал лишь факт знакомства с потерпевшим из того же СИЗО, который, по версии обвиняемого, проиграл ему в карты 50 тысяч рублей, но не смог признаться в этом своей жене. При этом сам потерпевший уверял: Тихомиров занимал позицию «смотрящего за централом» (СИЗО) и требовал с него по телефону 200 тысяч рублей, исполняя волю грузинского вора в законе Резо Лоткинского. Чтобы организовать этот разговор, арестанту по межкамерной связи передали телефон. И в итоге, как установил суд, получили два перевода в 50 и 10 тысяч рублей.

Еще 100 тысяч рублей перевели близкие другого сидельца того же изолятора после его силовой и психологической обработки. Однако сумма не устроила вымогателей: арестанту организовали веб-конференцию со «старшим братом» — Резо Тбилисским и Лоткинским — с помощью мессенджера. Позже потерпевший рассказывал: «Старший брат» пояснил — он должен заплатить «на черное», 100 тысяч слишком мало. Сказал — нужную сумму озвучит Тихомиров, и дал слово вора, что после передачи денег арестант будет спокойно и в безопасности находиться в СИЗО».

В ходе длительной разработки преступного сообщества силовики имели возможность фиксировать звонки осужденных-обвиняемых, а часть из них — прослушивать. Заметим, речь идет о незаконном использовании средств связи для осужденных и арестованных, но масштаб этого использования поражает. Согласно материалам дела, в 2017—2018 годах с номера мобильника, используемого Тихомировым, было сделано более 43 тысяч телефонных соединений. Еще 2 тысячи звонков силовики установили с номера, которым на протяжении 11 месяцев пользовался в свияжской зоне Авдиенко.

За совершенные преступления в составе преступного сообщества 12 подсудимых приговорены к 139 годам за решеткой. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Обвиняемый Овик Адлоян на следствии признавал факт использования сотового с привязкой к банковской карте в СИЗО-7 Московской области. По версии Адлояна, телефон был не его, а общий, им пользовались и те, кого позже признали потерпевшими:

«Доверяя сокамерникам и не думая, что они будут на меня наговаривать, я установил на телефон программу банк-онлайн. Все сокамерники организовывали переводы денег на банковскую карту для приобретения посредством этой карты продуктов питания для всех».

Обвиняемый утверждал, что причиной для его оговора мог стать конфликт, развязанный по религиозным мотивам некогда дружными сокамерниками.

Приговор обжаловали прокуроры и осужденные

Итоговоре решение Зеленодольского суда было суровым. За совершенные преступления в составе преступного сообщества 12 подсудимых приговорили к 139 годам за решеткой. Причем с учетом неотбытого наказания по прошлым делам их общий срок еще весомее — 163,5 года колонии, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Самый большой срок — 20,5 года колонии особого режима — получил уроженец Азербайджана Борис Авдиенко, которого силовики называли «положенцем» по свияжской колонии строгого режима №5 в Зеленодольском районе Татарстана. Его признали виновным в шести вымогательствах, а еще — в руководстве подразделением преступного сообщества. При этом в приговор вошли и неотбытые полгода за разбой и похищение человека по приговору Ростовского облсуда 1999 года.

Соучастники преступлений в свияжской зоне также получили приличные сроки: Евгений Паламарчук — 10 лет и 6 месяцев, Артур Авагян и Станислав Федосов — по 15,5 года. Причем последнего суд наказал 10 годами за вымогательства и участие в ОПС, после чего добавил неотбытый срок за тяжкое преступление 2006 года.

Зеленодольский суд с доводами обвинения согласился лишь отчасти — признал «положенцами» руководителями структурных подразделений ОПС лишь троих. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Установлено: члены татарстанской ячейки ОПС вымогали у осужденных от 100 до 200 тысяч рублей — всего более 800 тысяч рублей в период 2017—2018 годов. Всех потерпевших сначала крепко избивали — порой на глазах у других зэков, а затем обещали секс-насилие и мучительную смерть. Один раз местом вымогательства стал спортзал колонии. Причем пострадавший зэк рассказывал в полиции: опасаясь выполнения угроз, приобрел прямо в колонии для связи с волей мобильный телефон — выменял на 15 блоков сигарет, ранее полученных в передачах от жены. Загрузил на телефон приложение платежной системы, получил перевод от супруги в 17 тысяч и перечислил их вымогателям «черной масти».



В прениях гособвинители запрашивали для Авдиенко 22 года лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей. А еще настаивали — в ходе процесса была доказана вина всех четырех предполагаемых «положенцев» Кахмазова — в зеленодольской ИК-5, СИЗО-12 и СИЗО-7 Подмосковья, а также в рязанской колонии №6.

Зеленодольский суд под председательством судьи Андрея Николаева с доводами обвинения согласился лишь отчасти — признал «положенцев» руководителями структурных подразделений ОПС троих. И указал, что они заняли неформальные должности «положенцев» в территориально обособленных учреждениях системы УФСИН России, где «фактически обладая неограниченной властью среди осужденных и арестованных лиц, придерживающихся криминальной субкультуры, организовали и контролировали перевод части добытых преступным путем средств на счета лица, занимающего высшее положение в криминальной иерархии».



При этом Дмитрия Тихомирова суд наказал 16 годами колонии особого режима, Бабеку Поладову дал 15,5 года особого режима.

Прокуроры оспаривают криминальный статус осужденного Гогохия. Суд счел его лишь активным участником ОПС. realnoevremya.ru/Максим Платонов

А вот гражданин Грузии Коба Гогохия, согласно приговору, во время совершения инкриминируемых преступлений «не занимал высшей неформальной должности в подразделении пенитенциарной системы и не обладал всей полнотой власти на указанной территории». Вывод суда: Гогохия был не лидером подразделения ОПС, а его активным участником. Его наказание — 8 лет колонии особого режима.



По данным источников «Реального времени», именно с этой частью приговора не согласны прокуроры. Причем их позиция согласована с московским начальством. В прениях сторона обвинения называла Гогохию таким же «положенцем» и просила для него 19 лет колонии со штрафом 600 тысяч рублей.



Суд внес и иные коррективы в обвинение — счел два эпизода вымогательства в отношении одного потерпевшего единым длящимся преступлением.

Приговор обжаловали и осужденные вместе с назначенными государством защитниками. С учетом объема дела и количества фигурантов рассмотрение апелляционных жалоб Верховным судом Татарстана начнется лишь через несколько месяцев.