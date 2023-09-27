Поздняков заявил, что слушания по делу Валиевой инициированы из-за медали российской команды на Играх в Пекине

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Судебные разбирательства по делу российской фигуристки из Казани Камилы Валиевой, по мнению президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, были инициированы в первую очередь из-за золотой медали российской команды на Играх в Пекине, на которую претендуют американцы, сообщил он ТАСС.



— Ради этой медали все и сделано, — сказал он.

Поздняков также высказался о Спортивном арбитражном суде (CAS). По его мнению, «существующий негативный опыт за последние полтора года показывает, что говорить о справедливости не приходится»:

— Для меня тот факт, что даже спортивный арбитраж, некогда независимый, сейчас серьезно ангажирован, крайне неприятен. И мне жаль, что этот процесс идет на фоне неприкрытого политического давления на все спортивные структуры. Включая CAS, — сказал Поздняков.

Слушания в Спортивном арбитражном суде начались 26 сентября. Президент Олимпийского комитета обратил внимание, что, «с нашей точки зрения, CAS, безусловно, попал под давление внешних факторов. И это влияет на его авторитет».



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, Камила Валиева завоевала золото в командном зачете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. После этого появилась информация, что фигуристка 25 декабря 2021 года, когда проходила произвольная программа чемпионата России, сдала положительную допинг-пробу — в ней выявили триметазидин.

От соревнований в личном зачете не отстранили, но МОК предупредил, что в случае победы или призового места Камилы Валиевой в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пекине результаты будут считаться предварительными. Свою произвольную программу спортсменка, которой на тот момент было 15 лет, откатала с ошибками, упав почти в самом начале. В итоге она заняла 4-е место. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова.

После информации о положительной допинг-пробе дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства провел расследование. По его итогу установили «отсутствие вины или халатности», в связи с чем наказания фигуристки не последовало. Вместе с этим аннулировали ее золотую медаль на чемпионате России — 2021.



Сейчас Камила Валиева требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) восстановить ее золотую медаль чемпионата России — 2021.



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Илина Хакимова