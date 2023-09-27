«У нас стабильности нет уже около года»: правительство России предложило меры для балансировки рынка топлива

Рынок отрицательно оценил экспортные инициативы федеральных властей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство России пытается стабилизировать цены на нефтепродукты, которые в последний месяц испытали значительный рост. Для этого власти предлагают ряд дополнительных мер, в числе которых заградительные пошлины и даже полный запрет на экспорт топлива, купленного на российском рынке. По мнению профильных ведомств, такие решения помогут избавиться от спекулянтов и компенсировать разницу между ценниками на внутреннем рынке. При этом сами участники рынка не разделяют таких идей, а наоборот, считают, что подобные инициативы окажут обратный эффект. Подробнее — в материале «Реального времени».



Внимание Путина и предложения Новака

Сегодня вице-премьер России Александр Новак на совещании с президентом страны Владимиром Путиным рассказал, что правительство для долгосрочной балансировки внутреннего рынка топлива предлагает ряд дополнительных мер. По его словам, к ним относятся корректировка демпфера, повышение заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов для перекупщиков до 50 тысяч рублей с тонны, а также полный запрет на экспорт топлива, которое было куплено на рынке, а не произведено.

— Чтобы обеспечить долгосрочную балансировку внутреннего рынка, для создания экономических стимулов для поставок нефтепродуктов на внутренний рынок правительство предлагает ряд дополнительных системных мер. Первое — это корректировка параметров демпфера с учетом текущей макроэкономической ситуации. Речь идет о повышении коэффициента, который был снижен с 1 сентября. Это позволит нам компенсировать разницу между экспортной альтернативой и биржевыми ценами на внутреннем рынке, — сказал он.

Второе, по его словам, это «ограничение так называемого «серого» экспорта, чтобы не допускать вымывания топлива с внутреннего рынка спекулянтами». Как отметил Новак, в первую очередь это решение касается повышения заградительной пошлины для тех перекупщиков, которые не являются производителями нефтепродуктов, а покупают их для перекупки и поставки на экспорт. Вице-премьер предложил повысить ее с 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

— Также считаю возможным полный запрет на продажу на экспорт любых нефтепродуктов, которые куплены на внутреннем рынке и не были произведены. То есть тем самым также ограничим возможность спекулятивных поставок на экспорт, — добавил он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ситуацию прокомментировал и Владимир Путин:

— Цены [на нефть] растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя на экспорт — все понятно, они свою работу выполняют, а мы с вами, Правительство, должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но у нас задачи-то другие. В сентябре, по данным Международной биржи в Петербурге, стоимость 1 литра бензина АИ-92 выросла на 8 рублей. Мы 21 числа ввели эти запреты — на экспорт бензина и «дизельки». Вроде как снижение наблюдается на бирже, а за вчерашний день в рознице литр бензина АИ-92 [стоил] 51,6 рубля, до 21-го числа был 49,7 — то есть цена-то растет в розницу. Меры приняты, а цены растут. Что происходит в других звеньях — потребителя мало интересует, потребителю же результат нужен.

Поэтому будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают, отметил президент России:

— И с компаниями надо плотнее работать, мы уже с вами говорили, чтобы они тоже и свою ответственность понимали. Ясно, что экономика компаний и для нас важна, это курица, которая приносит золотые яйца, это понятно, мы должны бережно к ним относиться, все понятно. Но тем не менее реагировать на происходящие события я бы просил вас более оперативно.

Ограничения смогли снизить цены лишь на время

По данным издания «Коммерсантъ», еще 15 сентября на совещании у Александра Новака Минэнерго и Минфин России предложили ввести заградительную пошлину на экспорт всех видов нефтепродуктов в размере $250 (24,2 тысячи рублей на сегодняшний день, — прим. ред.) на тонну для стабилизации ситуации на российском топливном рынке. Добросовестным поставщикам, выполняющим квоты по поставкам, власти хотели компенсировать пошлину через обратный акциз на нефть. Уточнялось, что в сентябре ставка на вывоз светлых нефтепродуктов составляет $6,4 за тонну, в октябре она должна вырасти до $7,1 за тонну, а с начала 2024 года — обнулиться в рамках налогового маневра.

Однако окончательное решение так и не было принято, поскольку предложение было негативно воспринято участниками рынка. По их мнению, критерии оценки «добросовестных экспортеров» непонятны, а реализация крайне сложна. Правительство продолжило рассматривать разные варианты, а уже сегодня вице-премьер озвучил их главе государства.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Все же одно из таких решений было принято и не осталось незамеченным. Так, 21 сентября правительство запретило экспортировать бензин и дизельное топливо, за исключением экспорта в страны Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) по индикативным балансам или протоколам, по межправительственным соглашениям.

Первый замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что решение правительства запретить экспорт дизельного топлива и бензина довольно быстро отразится на оптовой цене в России, а также поспособствует ее снижению.

— Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание, потому что достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет. Данная мера как раз все прикрывает, — сказал он.



Действительно, цены в какой-то период стали снижаться, но после корректировки, позволяющей экспортировать судовое топливо, газойли и средние дистилляты, вновь поднялись.

Грузия, Турция, Осетия: кто пострадает за рубежом?

Введенный 21 сентября запрет на экспорт вызвал массу вопросов, в том числе и за рубежом. Так, например, одной из первых на него отреагировала Южная Осетия, чей заместитель председателя правительства Дзамболат Тадтаев через 3 дня после принятия ограничений заявил, что они не распространяются на республику.

Причиной его заявления стало то, что в первоначальной редакции документа имелся пункт с исключениями, в который попадали Южная Осетия и Абхазия. В редакции постановления от 23 сентября кабмин отменил их. Вместе с тем в соответствии с подпунктом «В» пункта 2 документа, запрет не распространяется на товары, вывозимые с территории России в рамках международных межправительственных соглашений.

— Ограничения на экспорт нефтепродуктов не распространяются на Южную Осетию. Между правительствами республики и Россией в 2012 году подписано Соглашение о режиме торговли товарами, в соответствии с которым уполномоченные органы стран ежегодно подписываются протоколы (индикативные балансы), в рамках которых российские нефтепродукты, вывозимые для внутреннего потребления в Южной Осетии, освобождаются от вывозной таможенной пошлины, — рассказал Тадтаев ТАСС.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

А вот о трудностях с закупкой нефтепродуктов у Грузии, Турции и Бразилии в беседе с РБК высказался управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. С его позицией согласился и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, который заявил, что Тбилиси будет труднее всех заместить поставки российского топлива.

За первое полугодие 2023-го страна импортировала 554,2 тысячи тонн нефтепродуктов, из которых 81,1% пришлось на топливо из России.

А вот эксперт аналитического агентства Kpler Виктор Катона рассказал, что Турции, которая за последний год нарастила закупки дизтоплива в России для удовлетворения своих нужд, чтобы продавать собственный дизель на экспорт, придется пересмотреть этот механизм и начать больше топлива оставлять в стране.

«Для частного бизнеса важна стабильность»

Управляющий партнер «Петролеум трейдинг» Максим Дьяченко рассчитал, что экспортная альтернатива сейчас стоит порядка 120 тысяч рублей на тонну дизтоплива при внутренней цене 73,3 тысяч за тонну, демпфере в 20 тысяч за тонну и пошлине 23,75 тысяч за тонну. Если будет принята заградительная пошлина, поясняет эксперт, цены на внутреннем рынке могут перестать расти такими темпами: «Но АЗС продолжат нести убытки, а цены на них не упадут».

В свою очередь президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения Татарстана Ирек Сулейманов заявил «Реальному времени», что в правительстве «хотят поймать золотую середину и стабилизировать ситуацию на рынке».

— Российский президент в своей видеоконференции с министрами и с Новаком тем же обращал внимание на эту ситуацию. Уже хорошо, что президент в курсе этой проблемы. Сегодня и вчера снова на бирже рост цен. Сейчас на бирже стоимость нефтепродукты выше, чем в розницу во многих регионах. Пошлины, наверное, это хорошо. У государства есть обязательства, есть потребности у бюджета. Видимо, хотят поймать золотую середину и стабилизировать ситуацию на рынке. А для частного бизнеса важна стабильность. Не высокие или низкие цены. Конечно, чем ниже цена, тем лучше. Но стабильность важнее. А у нас этой стабильности нет уже около года, наверное, — сказал Сулейманов.

Цены начало лихорадить еще в мае

Запрет от 21 сентября, как и озвученные сегодня меры, разрабатывались на не прекращающегося роста оптовых цен на топливо. Скачки на него начались еще в мае этого года, когда министр финансов России Антон Силуанов заявил о планах снизить вдвое компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на нефтепродукты на внутреннем рынке с 60 до 30 миллиардов рублей в месяц.

Уже в июле президент России Владимир Путин подписал соответствующие поправки в Налоговый кодекс. А 12 сентября глава государства заявил, что правительство «не среагировало своевременно» на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. Однако, как отметил тогда российский лидер, «это регулируемая позиция». Производители и правительство договорились, как будут действовать в ближайшее врем, подчеркивал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Действительно, через неделю вице-премьер Александр Новак анонсировал более жесткие меры, которые и стали тем самым временным запретом на экспорт.

При этом стоит отметить, что в период ожидания (с 15 по 22 сентября) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость бензина АИ-92 упала на 20,6%, до 55,925 тысячи рублей за тонну, АИ-95 — на 22,3%, до 59,362 тысячи рублей за тонну, дизтоплива — на 16,7%, до 61,431 тысячи рублей за тонну.

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