Минздрав России: эпидпорог по ОРВИ превышен в 35 городах на 20%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 20% и более превышены в 35 городах страны. Об этом сообщает ТАСС.

Чуланов напомнил, что в России за предыдущую неделю зарегистрировали более 1,2 млн случаев ОРВИ. Он отметил, что доля вируса гриппа сейчас незначительная.

— Важно напомнить, что с начала сентября в нашей стране проводится кампания по вакцинации населения против гриппа. Поэтому людям, которые еще не успели вакцинироваться, рекомендуется сделать это в ближайшее время. Важно защитить свое здоровье до широкого распространения вирусов гриппа, особенно людям из групп риска, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным Роспотребнадзора, порядка 98% респираторных вирусов, установленных за прошедшую неделю в России, принадлежат негриппозной этиологии. Доля вирусов гриппа составила 1,4%. При этом рост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечен во всех возрастных группах.



На прошлой неделе глава ведомства Анна Попова также заявила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на 30% ниже, чем в прошлом году. Вместе с этим она спрогнозировала, что в ближайшее время россияне начнут чаще болеть гриппом.



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Максим Кокунин