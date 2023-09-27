Лариса Долина получила 1,6 млн рублей за выступление на «Аксенов-фесте» в Казани

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта мэрии Казани

Как выяснило «Реальное время», Управление культуры Казани заплатило 1,6 миллиона рублей певице Ларисе Долиной за выступление на литературно-музыкальном фестивале «Аксенов-фест». Концерт продлился 45 минут, а артистка исполнила 12 песен. Подробности — в нашем материале.

Власти городе не должны были допустить аморального поведения зрителей

Фестиваль «Аксенов-фест» прошел в этом году с 20 по 22 сентября. Лариса Долина выступила на нем в заключительный день. На эту же дату с артисткой был заключен и договор с Управлением культуры города. Исполнить певица должна была 12 композиций. В список вошли следующие произведения:

«К тебе по встречной»;

«Этот мир»;

«Ненавижу»;

«Не беги»;

«Если бы»;

«Лицом к лицу»;

«Театр абсурда»;

«Двое на ветру»;

«Дубликат»;

«Во имя твое»;

«Ты день и ночь»;

«Со мной».

Согласно договору, представители Долиной должны были обеспечить гарантии, что им принадлежат исключительные авторские и смежные права на произведения. Само выступление должно было продлиться 45 минут. Заплатили городские власти за него 1,6 миллиона рублей.

Также городские чиновники обеспечили физическую безопасность Долиной в месте проведения фестиваля. На концерте не допускалось аморальное, неэтичное поведение зрителей, которое бы также выражалось в употреблении алкоголя и наркотических средств. Деньги на участие Ларисы Долиной были выделены из городской казны.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Само выступление артистки проходило в Казанской ратуше. Для гостей мероприятия она исполнила специальную джазовую программу. Вход на мероприятие был по билетам. Получить их можно было бесплатно на сайте централизованной библиотечной системы Казани.

Фестиваль провели дешевле, чем планировали

Напомним, что литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест» прошел уже в 16-й раз. В этом году организация мероприятия обошлась бюджету города в 5,789 млн рублей. Сумма контракта оказалась на 13,6%, или на 910,5 тыс. рублей, меньше начальной цены.

На подписание документа было три претендента. Они предложили за свои услуги 6,359 млн рублей, 5,823 млн рублей и 5,789 млн рублей. Контракт Управление культуры Казани заключило с местным ООО «Ивент-сервис». Компания проводит мероприятия по заказу городских властей не первый раз. Например, в этом году она занималась организацией в столице Татарстана Дня России за 5,6 млн рублей. В прошлом году компания получила контракт на уличные мероприятия в рамках «Культурная среда. Лето 2022» за 895 тыс. рублей, на культурную программу в новогоднюю ночь за 2,7 млн рублей и детские театрализованные новогодние представления почти за 1,3 млн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

ООО «Ивент-сервис» зарегистрировано в Казани в мае 2017 года. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Бенефициар компании — бывший директор местного ООО «Алга», занимающегося зрелищно-развлекательными мероприятиями, Алексей Коклин. Руководит ею Денис Блинов.

На следующий год на фестиваль пригласят писателей из стран БРИКС

Подводя итоги фестиваля, мэр Казани Ильсур Метшин сказал, что руководство города на следующий год планирует пригласить на «Аксенов-фест» молодых писателей из стран БРИКС. Таким образом городские власти хотят расширить географию мероприятия.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

— Есть желание в следующем году расширить границы. Мы хотим приглашать молодых писателей из стран БРИКС, — высказался глава города.



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Александр Зарипов