В Казани троллейбусы №7 начали курсировать без кондукторов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани 11 троллейбусов №7 с 27 сентября начали курсировать без кондукторов. Пассажиры должны самостоятельно оплачивать проезд с помощью специальных устройств в транспорте, сообщили в «Метроэлектротрансе».

Бескондукторная система оплаты на сегодняшний день действует на трамвайных маршрутах №2, №3, №4 и на маршрутах троллейбусов №2, №6, №9 и №13.

В Казани бескондукторной системой планируют оборудовать еще 93 единицы транспорта — 48 трамваев и 45 троллейбусов. В ближайшее время на линию без кондукторов выйдут трамвайные маршруты №1 (14 единиц), №6 (6 единиц), №8 (6 единиц).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За оплатой пассажирами проезда следят мобильные бригады КРО и административный персонал депо. При проверке для подтверждения оплаты необходимо приложить карту к валидатору, который покажет, была ли произведена оплата.



Напомним, казанский «Метроэлектротранс» начал массовый перевод троллейбусов на бескондукторную оплату проезда в этом месяце. В материале «Реального времени» — об экономии перевозчиков на замене кондукторов современными «компостерами», изменчивом менталитете пассажиров и перспективах распространения опыта на пассажирские автопредприятия.



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Илина Хакимова