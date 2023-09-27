В Татарстане бесплатными земельными участками обеспечены 64,8% многодетных семей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На сегодняшний день в Татарстане бесплатными земельными участками обеспечены 64,8% многодетных семей из общего числа вставших на учет, в его столице — 39%. Такие данные приводит Министерство земельных и имущественных отношений республики.

В целом в Татарстане насчитывается 78 041 многодетная семья, имеющая и имевшая право на получение бесплатного земельного участка.

Решение по включению в список на получение бесплатного земельного участка принято по 71 826 семьям Татарстана. Предоставлено в общую долевую собственность 46 234 земельных участка. Из них 7 061 находится в Казани.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале августа сообщалось, что в Казани за первое полугодие 2023 года бесплатные земли получили 38,9% многодетных семей.

В июле в Госдуме депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей.

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Максим Кокунин