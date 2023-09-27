Президент России назначил новых судей в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Татарстане:



судьей Набережночелнинского городского суда назначена Ирина Бурханова.

новым судьей Авиастроительного районного суда Казани назначена Наталья Афонина.

В августе президент России Владимир Путин назначил нового заместителя председателя Набережночелнинского городского суда. На этой должности будет работать Иршат Гиниятуллин. Также российский лидер назначил судьей Лаишевского районного суда Татарстана Антона Егорова. Он работал в Верховном суде республики.

Пять новых судей назначали в Татарстане в июне. В должность вступили трое федеральных судей и двое судей Арбитражного суда республики.

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Маргарита Головатенко