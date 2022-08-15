Итоги дня: Wildberries — в «Ягодки», новый руководитель Комитета по делам молодежи Казани, АЧС в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 15 августа:
- В Татарстане пока не планируют вводить обязательный масочный режим. «По идее каждый руководитель предприятия имеет возможность организации масочного режима у себя на производстве в зависимости от ситуации», — рассказала вице-премьер республики, глава оперштаба Лейла Фазлеева.
- Тем временем Бурятия первой из регионов России возвращает масочный режим. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом. Маски жителям республики придется носить в общественных местах, транспорте, аптеках и так далее.
- Wildberries сменил название своего сайта на «Ягодки» — перевод слова с английского на русский. В пресс-службе маркетплейса объяснили, что это часть рекламной компании.
- Предварительная причина вчерашнего пожара на территории казанского завода «Хитон» — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электротехнического оборудования. Происшествие случилось накануне. На складе загорелось растительное масло в еврокубах.
- Комитет по делам детей и молодежи Казани возглавила Алия Загидуллина. Подразделение исполкома оставалось без председателя с февраля этого года, после того как должность из-за высокой занятости и сравнительно невысокой зарплаты покинул основатель сети кальянных «Наше место» Минтимер Нугманов.
- Власти Казани утверждают, что у МУП «Водоканал» и мэрии нет денег на обеспечение водой 53 жилых массивов. Требуется на эти цели более 3 миллиардов рублей. На сегодняшний день в 97 жилых массивах города проживает более 215 тысяч человек.
- КАМАЗ пытается вернуть почти 160 своих грузовиков, проданных международной логистической компании «Веста» и выкупленных у нее обратно год назад. Арбитражный суд Москвы отказал челнинскому предприятию. Подробности — в материале «Реального времени».
- Один из городских судов Татарстана обратился в ведущие банки страны с запросами на предмет счетов и денежных средств федеральных судей. Как сообщают источники «Реального времени», письма подписаны руководителем суда с обоснованием — сведения нужны для проверки полноты сведений в рамках исполнения закона о противодействии коррупции. Историей занялся Следком.
- В Казани в сквере на пересечении улиц Нурсултана Назарбаева и Павлюхина, возле Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая, началось строительство памятника татарскому певцу Рашиту Вагапову. Работами почти на 7 миллионов рублей занимается ГУП «Татлизинг», который принадлежит Минземимуществу республики.
- Бизнес-портал «Бибосс» казанского предпринимателя Евгения Иванова — основателя рухнувшей финансовой пирамиды Raf Systems — вновь заработал впервые с октября 2021 года. Ресурс обновляется с начала августа. Проект о франшизах с казанской пропиской также объявил о наборе менеджеров, журналистов и аналитиков. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Казани после публикации «Реального времени» восстановили баннеры, которые служат ограждением, закрывающим вход на опасный участок набережной озера Нижний Кабан. Иных мер по ограничению доступа предпринимать не стали. Жителям и гостям города советуют «не рисковать собственным здоровьем.
- В Татарстане до конца этой недели ожидается очень теплая погода — до +29 градусов. По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, небольшой кратковременный дождь пройдет лишь в субботу.
- В Московской области стартовали Международный военно-технический форум «Армия-2022» и Армейские международные игры — 2022. Президент России Владимир Путин, выступая на церемонии открытия, заявил, что страна готова «предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений», а также приглашает их к участию в совместных командно-штабных и других видах учений.
- В Татарстане работникам, которых отправили в простой, окажут поддержку при открытии бизнеса. Они смогут смогут рассчитывать на единовременную финансовую выплату при регистрации в качестве ИП, собственника фермерского хозяйства. Также финансовую помощь окажут при регистрации в качестве самозанятого.
- АО «Татспиртпром» создаст собственное бренд-медиа в онлайн на домене tspjournal.ru. Всех деталей российский производитель алкоголя пока не раскрывает, но, судя по всему, ТСП последовал примеру многих ведущих российских и зарубежных компаний для продвижения продукции в digital-среде, где привычные инструменты уже не работают. Детали — в материале «Реального времени»
- В Татарстане у фермеров изымут животных и продукты животноводства для предотвращения и ликвидации очагов африканской чумы свиней. В Верхнеуслонском районе мероприятия проведут в селах Кильдеево, Федяево, Коргуза, деревнях Уланово и Харино; в Спасском районе — в селах Красная Слобода, Щербеть, Бураково, Вожи, Измери, деревне Кожаевка и поселке Коминтерн.
Ключевые события 173-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России сообщило, что высокоточным оружием поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в Золочеве Харьковской области. Уничтожено свыше ста и ранено более 50 боевиков из Польши и Германии. На Соледарском направлении ликвидировано более 50% личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.
- У железнодорожных станций Апостолово и Синельниково Днепропетровской области высокоточными ракетами выведены из строя две тяговые электроподстанции. Ударом авиации по боевым позициям 63-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области 105-й и 107-й батальоны потеряли 160 националистов.
- Ударом российских войск по боевым позициям 66-й механизированной бригады ВСУ около Марьинки (ДНР) уничтожено более 70% личного состава третьего батальона. Около Угледара, Водяного и Добровольного ликвидировано более 260 националистов в результате удара по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ, сообщили в Минобороны России.
- За сутки поражены пункты управления 112-й бригады теробороны у Артемовска, 60-й пехотной бригады в Херсонской области, а также живая сила, вооружение и военная техника, в том числе националистических батальонов в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в ДНР.
- Также, по данным Минобороны России, уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения в Николаевской области, три склада боеприпасов у Краматорска и Константиновки, два склада топлива для военной техники в Харьковской области.
- В контрбатарейной борьбе поражен взвод украинских артиллерийских орудий «Мста-Б» в ДНР. Подавлено три взвода РСЗО «Град», четыре взвода артиллерийских орудий «Гиацинт-Б» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.
- Российскими средствами ПВО за сутки сбито три украинских беспилотника. Также перехвачено два реактивных снаряда систем залпового огня у Новотроицкого (ДНР).
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Татьяна ДеминаОбществоВластьБизнесФинансыЭкономика Татарстан
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