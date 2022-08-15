Источник: в Татарстане глава горсуда проверил доходы судей — историей занялся СК

С запросами в ведущие банки страны на предмет счетов и денежных средств федеральных судей обратился один из городских судов Татарстана. Как сообщают источники «Реального времени», письма были подписаны руководителем суда с обоснованием — сведения нужны для проверки полноты сведений в рамках исполнения закона о противодействии коррупции.



После получения ответов из банков история получила неожиданное развитие. У силовиков появились основания для своей проверки — кто является автором запросов и не преступил ли он закон при получении доступа к банковской тайне.

В данный момент материалы антикоррупционной деятельности отдельно взятого суда изучают сотрудники Следкома по РТ. Станет ли результатом их работы обращение руководителя СКР в Высшую квалифколлегию судей РФ — за согласием на уголовное преследование представителя судебной системы — покажет время.

Заметим, что сведения о доходах и имуществе, включая банковские счета, тщательно проверяются еще при выдвижении кандидатов на судейские посты. Причем представляют эти сведения сами кандидаты. Однако забытые ими счета, к примеру давно оплаченных кредитов, уже не раз становились препятствием в конкурсах Фемиды.

Действующие судьи также ежегодно подают декларации. Однако проводить их перепроверку уполномочены не руководители судов, а специальные комиссии органов судебной системы.