«Татлизинг» начал возводить памятник Рашиту Вагапову в сквере казанской филармонии

Фото: эскизный проект / документация к тендеру

Цель — увековечивание памяти выдающегося певца

В Казани в сквере на пересечении улиц Нурсултана Назарбаева и Павлюхина возле Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая началось строительство памятника татарскому певцу Рашиту Вагапову. На данный момент рабочие занимаются заливкой бетона под пьедестал.

Как выяснило «Реальное время», контракт Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани подписало с татарстанским ГУП «Татлизинг». На его заключение претендовали два кандидата, которые предложили за своих услуги одинаковые суммы — почти на 76 тысяч ниже начальной цены.

«Татлизинг» на 100% принадлежит Минземимуществу Татарстана. Предприятием руководит экс-глава исполкомов Заинского и Мамадышского районов республики Ильнар Хафизов. Согласно данным портала «СПАРК-Интерфакс», выручка организации от продажи за прошлый год составила 9,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 4,4 миллиона.

Территория строительства огорожена решетками высотой примерно в два метра, покрытыми зеленым материалом. На них с разных сторон висят предупреждающие надписи, напечатанные на обычном листе А4: «Обход. Ведутся строительные работы».

Фото: realnoevremya.ru

Постановление исполкома Казани «О благоустройстве территории с установкой памятника Р.В. Вагапову в сквере у Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая» принято 27 июля этого года. Цель — увековечивание памяти выдающегося певца, народного артиста Татарской АССР Рашита Вагапова.

— Скульптурное произведение устанавливается с ориентацией главного фасада на улицу Павлюхина. Объект предполагается разместить на проектируемой центральной площади сквера с визуальной привязкой к новым пешеходным аллеям, — говорится в документации.

Фото: realnoevremya.ru

На установку памятника потратят почти 7 миллионов

На установку памятника Рашиту Вагапову и благоустройство прилегающей территории из бюджета Казани направят 6,8 миллиона рублей. Работы планируется завершить до 15 ноября текущего года.

Памятник Рашиту Вагапову установят в полный рост. Его высота составит 5 метров, из которых сама скульптура — 2,6 м.

— Архитектурно-скульптурная композиция предусматривает установку пьедестала на горизонтальной поверхности центральной площадки сквера. В основании сооружения предлагается разместить площадку, вымощенную гранитными тротуарными плитками, в ансамбле со скамьей и декоративными опорами для светильников по флангам гранитной площадки, — говорится в пояснительной записке. На главном фасаде пьедестала будет надпись: «Рашит Вагапов».

Эскизный проект / документация к тендеру

На территории памятника разместят скамьи для посетителей и урны для мусора. Также предусмотрена вечерняя подсветка, в том числе деревьев и кустарников.



Эскизный проект / документация к тендеру

Эскизный проект / документация к тендеру

Заслуженный и народный артист ТАССР Рашит Вагапов родился 7 мая 1908 года в деревне Актуково Нижегородской губернии. Он выпускник Татарской оперной студии в Москве и солист Татарской филармонии, которому удавалось искусно сочетать напевность народных мелодий с эстрадным жанром. Вагапов запомнился миллионам слушателей как хранитель народных песен в советскую эпоху.

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Татьяна Демина