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В Татарстане работники, находящиеся в простое, смогут получить помощь в открытии бизнеса

15:49, 15.08.2022 1
В Татарстане работники, находящиеся в простое, смогут получить помощь в открытии бизнеса
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане работникам, которых отправили в простой, окажут поддержку при открытии бизнеса. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Работники смогут рассчитывать на единовременную финансовую выплату при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, собственника фермерского хозяйства. Также финансовую помощь окажут при регистрации в качестве самозанятого.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На выплату смогут претендовать граждане, которые зарегистрированы в центре занятости, работники под риском увольнения из-за возможной ликвидации предприятия, а также сотрудники, переведенные на неполный рабочий день.

В конце июля премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сообщал, что сегодня в режиме неполного рабочего дня работают более 15 тысяч человек. Еще 3 тысячи работников находятся в режиме временного простоя.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесРозничная торговля Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 авг
    за эту "помощь" потом три шкуры сдерут с отчетностями! плавали знаем
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