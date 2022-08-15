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В Wildberries не стали подтверждать или опровергать факт смены названия сайта

17:32, 15.08.2022 2
В Wildberries не стали подтверждать или опровергать факт смены названия сайта
Фото: скриншот

Новое название сайта Wildberries «Ягодки» — часть маркетинговой кампании. В пресс-службе маркетплейса «Реальному времени» не подтвердили и не опровергли факт смены названия сайта на постоянной основе.

— «Ягодки» — это часть маркетинговой акции «Черная пятница», распродажа с большими скидками, которая сейчас проходит у нас. В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт, — говорится в заявлении пресс-службы компании.

Сегодня утром Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки». Новое название платформы является дословным переводом старого.

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Татьяна Леухина
ОбществоБизнесРозничная торговля

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15 авг
    что тут подтверждать? все очевидно
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  • Анонимно 15 авг
    Классное название, мне нравится
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