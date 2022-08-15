Председателем комитета по делам молодежи Казани стала Алия Загидуллина

Фото: мэрия Казани

Председателем Комитета по делам детей и молодежи Казани стала Алия Загидуллина. Об этом стало известно на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Алия Загидуллина начинала карьеру в Комитете по делам детей и молодежи. Работала в должности заместителя начальника Управления культуры исполкома Казани, а также заместителем главы администрации Кировского и Московского районов города.

Напомним, с июня 2021 года по февраль 2022-го Комитет по делам детей и молодежи Казани возглавлял основатель сети кальянных «Наше место» Минтимер Нугманов. Свой уход с этого поста он объяснил высокой занятостью, отсутствием свободного времени и сравнительно невысокой зарплатой.

После ухода Минтимера Нугманова прокуратура Казани сообщила о выявлении нарушений в КДДМ — так, руководство комитета не представило в службу занятости информацию о наличии пяти вакантных должностей, часть работников организации не была ознакомлена с приказами о предоставлении отпусков и переводе на другую должность. Кроме того, несколько уволившихся сотрудников своевременно не получили полагающиеся им выплаты.



Фото: Максим Кокунин

В июне «Реальное время» выяснило, что нового председателя Комитета по делам детей и молодежи Казани выберут после «завершения процесса структурных изменений системы управления в исполнительном комитете». На тот момент они уже были на завершающем этапе.



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Сергей Афанасьев, Татьяна Демина