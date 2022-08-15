Казанские власти утверждают, что у «Водоканала» и мэрии нет денег на обеспечение водой 53 жилых массивов

На сегодняшний день в Казани насчитывается 97 жилых массивов, заявил сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города замруководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин, рассказывая о развитии инфраструктуры жилых массивов столицы Татарстана.

В частности, Салмачи выросли в 10 раз, всего в присоединенных за последние 40 лет поселках живет более 215 тыс. человек. Больше всего — 41 тысяча — в Советском районе. Все поселки полностью электрифицированы. Почти все газифицированы. Больше вопросов — с водоснабжением.

24 ЖК не подключены к нему, девять из них — в Советском районе. Вода там добывается в индивидуальных скважинах. «Водоканал» обслуживает 804 км водопроводных каналов. В Борисоглебском, Караваево, Салмачах люди жалуются на перебои с водой в жаркое время лета.

Рецепт лечения — перепроектирование и замена сетей. Стоимость программы приоритетных мероприятий в 53 жилых массивов — 3,3 млрд рублей. У «Водоканала» таких денег нет, в мэрии тоже, утверждает Искандер Гиниятуллин. Специфика поселков в том, что водоснабжение обходится дороже.

Фото: kzn.ru

С передачей «депрессивных территорий» Казани нужны были и соответствующие усилия по улучшению там благоустройства, намекнули в исполкоме города, видимо, властям Татарстана. Денег в мэрии, необходимых для этого, нет только для совершенствования коммунальной инфраструктуры, отметил Гиниятуллин.

Люди, покупая жилье в поселках, должны были понимать, что многих удобств там нет, добавил мэр Казани Ильсур Метшин. Многие компании раздавали эти участки как «дачные», не оставляя места под социальные учреждения, нет нормальных дорог. Без сноса первой линии домов проблему иногда не решить.

Требуется гораздо больше. Хотя сделано немало, построили 43 км сетей водоснабжения, нужны еще 3 млрд рублей, это 13 годовых бюджетов «Водоканала», уточнил Метшин. «Жители, покупая там квадратные метры, должны смотреть, какая там инфраструктура. Покупаете один раз — а пользоваться придется долгие годы», — обратил внимание он.

Как сообщала в начале июля зампред Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Римма Гарипова, из 3 тыс. км сетей, которые обслуживает «Водоканал», 75% на сегодняшний день ветхие, многие находятся в аварийном состоянии.



В целом с 2010 года в Казани на сетях водоснабжения произошло свыше 14 тысяч аварийных ситуаций по причине их износа. Общая потребность на восстановление инфраструктуры, по грубым оценкам, составляет порядка 65 миллиардов рублей. Из них только на замену сетей требуется около 40 миллиардов рублей.



Тем не менее «Водоканал» тратит значительные суммы на обеспечение своих работников спецодеждой. Как подсчитало «Реальное время», с 2019 года предприятие направило на ее закупку свыше 82,6 млн рублей.



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Сергей Афанасьев