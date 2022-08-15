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Казанские власти утверждают, что у «Водоканала» и мэрии нет денег на обеспечение водой 53 жилых массивов

10:23, 15.08.2022 14
Казанские власти утверждают, что у «Водоканала» и мэрии нет денег на обеспечение водой 53 жилых массивов
Фото: kzn.ru

На сегодняшний день в Казани насчитывается 97 жилых массивов, заявил сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города замруководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин, рассказывая о развитии инфраструктуры жилых массивов столицы Татарстана.

В частности, Салмачи выросли в 10 раз, всего в присоединенных за последние 40 лет поселках живет более 215 тыс. человек. Больше всего — 41 тысяча — в Советском районе. Все поселки полностью электрифицированы. Почти все газифицированы. Больше вопросов — с водоснабжением.

24 ЖК не подключены к нему, девять из них — в Советском районе. Вода там добывается в индивидуальных скважинах. «Водоканал» обслуживает 804 км водопроводных каналов. В Борисоглебском, Караваево, Салмачах люди жалуются на перебои с водой в жаркое время лета.

Рецепт лечения — перепроектирование и замена сетей. Стоимость программы приоритетных мероприятий в 53 жилых массивов — 3,3 млрд рублей. У «Водоканала» таких денег нет, в мэрии тоже, утверждает Искандер Гиниятуллин. Специфика поселков в том, что водоснабжение обходится дороже.

Фото: kzn.ru

С передачей «депрессивных территорий» Казани нужны были и соответствующие усилия по улучшению там благоустройства, намекнули в исполкоме города, видимо, властям Татарстана. Денег в мэрии, необходимых для этого, нет только для совершенствования коммунальной инфраструктуры, отметил Гиниятуллин.

Люди, покупая жилье в поселках, должны были понимать, что многих удобств там нет, добавил мэр Казани Ильсур Метшин. Многие компании раздавали эти участки как «дачные», не оставляя места под социальные учреждения, нет нормальных дорог. Без сноса первой линии домов проблему иногда не решить.

Требуется гораздо больше. Хотя сделано немало, построили 43 км сетей водоснабжения, нужны еще 3 млрд рублей, это 13 годовых бюджетов «Водоканала», уточнил Метшин. «Жители, покупая там квадратные метры, должны смотреть, какая там инфраструктура. Покупаете один раз — а пользоваться придется долгие годы», — обратил внимание он.

Как сообщала в начале июля зампред Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Римма Гарипова, из 3 тыс. км сетей, которые обслуживает «Водоканал», 75% на сегодняшний день ветхие, многие находятся в аварийном состоянии.

В целом с 2010 года в Казани на сетях водоснабжения произошло свыше 14 тысяч аварийных ситуаций по причине их износа. Общая потребность на восстановление инфраструктуры, по грубым оценкам, составляет порядка 65 миллиардов рублей. Из них только на замену сетей требуется около 40 миллиардов рублей.

Тем не менее «Водоканал» тратит значительные суммы на обеспечение своих работников спецодеждой. Как подсчитало «Реальное время», с 2019 года предприятие направило на ее закупку свыше 82,6 млн рублей.

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Сергей Афанасьев
Общество Татарстан

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комментарии 14

комментарии

  • Анонимно 15 авг
    Пусть меньше миллионов "на спецодежду" себе тратят, деньги и появятся
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  • Анонимно 15 авг
    Посёлки разрастаются,видимо водоснабжения не хватает. Будить свою скважину,чем без воды месяцами сидеть
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    Анонимно 15 авг
    Все эти строящиеся поселки надо под особый контроль брать, строят хаотично, без разбору.
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    Анонимно 15 авг
    Как хаотично то??!!!!
    Одни чиновники "нарезают" участки
    -другие дают разрешение на строительство как домов так и многоквартирных домов
    -другие утверждают "план" развития.....
    У каждого чиновника свой крут ответственности. Ни кто просто так не строит в РФ.
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  • Анонимно 15 авг
    Летом всегда перебои с водой,особенно в посёлках. В городе могут на день отключить,а вот за городом сложнее с этим.
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  • Анонимно 15 авг
    проблема салмачей это бассейны с водой в подвалах домов, пока кто-то накапливает воды, другие потребители страдают
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  • Анонимно 15 авг
    На Рубин больше тратится
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    Анонимно 15 авг
    нет тратится, снят с баланса
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    Анонимно 15 авг
    Когда банкротство ООО, процесс с должниками-арендаторами уже идет?
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  • Анонимно 15 авг
    зачем посёлки включали в состав города? Вопрос прост. Если включили то надо обеспечивать водой. Всё остальное отговорки. Есть нормативы по снабжению водой будьте добры выполняйте ГОСТ и нормативы. А всё остальное отговорки чтобы прикрыть неумение работать
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  • Анонимно 15 авг
    в мэрии города замруководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/258302-u-vodokanala-net-deneg-na-obespechenie-vodoy-53-zhilyh-massivov-kazani

    это тот который не справился с организацией раздельного сбора мусора?
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    Анонимно 15 авг
    Удар ниже пояса, браво! Ха ха ха
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  • Анонимно 15 авг
    Вот молодцы- уже все деньги освоили. Без булдырабыз!!!
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  • Анонимно 15 авг
    А ордена получать деньги есть?
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