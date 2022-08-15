В Казани восстановили ограждение, через которое горожане проходили на закрытый участок набережной озера Кабан

Фото: Комитет внешнего благоустройства Казани

В Казани после публикации «Реального времени» восстановили баннеры, которые служат ограждением, закрывающим вход на опасный участок набережной озера Нижний Кабан. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

— Подрядная организация под контролем Дирекции парков и скверов привела в порядок ограждения и восстановила целостность баннеров настолько, насколько это возможно, — говорится в сообщении.

Иных мер по ограничению доступа на опасный участок принимать не стали. Жителям и гостям города по-прежнему советуют «не рисковать собственным здоровьем ради нескольких фотографий и сокращения пути», а взрослым — следить за детьми.

Закрытый участок набережной озера Нижний Кабан. Фото: realnoevremya.ru

Напомним, на набережной озера Нижний Кабан установлены три баннера: один — со стороны улицы Марселя Салимжанова, второй — на площади перед театром Галиаскара Камала, а третий — со стороны улицы Шигабутдина Марджани. Два последних в минувшие выходные оказались открыты — жители и гости города свободна проходили на закрытый с весны участок.

Фото: realnoevremya.ru

— Из-за риска обрушения подпорной стены (проблема существует давно, но сейчас она достигла кризисной отметки) мы на время ограничили доступ к участку набережной от ул. Марджани до ул. Салимжанова. Вернуться на набережную можно, если пройти через площадь у театра Камала. Помните, что это нужно для вашей безопасности, — гласит предупреждение на каждом баннере.

Фото: realnoevremya.ru

Баннер со стороны улицы Марселя Салимжанова был цел. Однако под ним свободно могут проникнуть на закрытый участок маленькие дети.

Гулять на закрытом участке набережной Нижнего Кабана действительно опасно. Со стороны площади перед театром Камала накренилась бетонная стена. Хорошо это видно на месте ее стыка с перпендикулярной стенкой — расстояние между ними несколько сантиметров.

Фото: realnoevremya.ru

«Находиться на участке очень опасно», — неоднократно предупреждали казанские власти. Участок на набережной озера Нижний Кабан закрыли после обрушения подпорной стены на Булаке. Обе территории тесно связаны.



— Обследование позволило выявить разрушение бетонных конструкций, коррозию закладных деталей и отклонение подпорной стенки и на других участках. Именно поэтому закрыт проход на набережной озера Кабан, — объяснили в конце июля в Комитете внешнего благоустройства Казани.



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Татьяна Демина