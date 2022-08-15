В Татарстане у фермеров изымут животных и продукты животноводства для ликвидации очагов африканской чумы

В Татарстане у фермеров изымут животных и продукты животноводства для предотвращения и ликвидации очагов африканской чумы свиней. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Изымут животных в Верхнеуслонском районе: в селах Кильдеево, Федяево, Коргуза, деревнях Уланово и Харино; в Спасском районе — в селах Красная Слобода, Щербеть, Бураково, Вожи, Измери, деревне Кожаевка и поселке Коминтерн.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Этим же документом утвержден состав комиссии по проведению изъятия животных. Ее возглавил замначальника Главного управления ветеринарии кабмина Татарстана Габдулхак Мотыгуллин.

На прошлой неделе в отдельных районах Татарстана установили карантин в связи с их неблагополучием по заболеванию домашних свиней и диких кабанов африканской чумой свиней и угрозой ее распространения.



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Татьяна Леухина