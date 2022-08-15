Бурятия первой из регионов России возвращает масочный режим

Бурятия возвращает масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом. Пока это единственный регион России, принявший такое решение.

— Необходимо соблюдать масочный режим при посещении общественных мест, которые связаны со скоплением народа, в первую очередь при предоставлении государственных услуг, посещении государственных органов исполнительной власти, организаций <…> при посещении любых видов общественного транспорта, — цитирует ТАСС руководителя Управления Роспотребнадзора по Бурятии Елену Кузьмину.

По ее словам, указ о возобновлении масочного режима в республике должен быть издан уже сегодня. Эта мера в Бурятии приостановлена с начала лета.

Фото: Максим Платонов

Напомним, этим летом все регионы России приостановили действие обязательного масочного режима в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. На федеральном уровне это и другие антиковидные ограничения не действуют со 2 июля по решению Роспотребнадзора.

Татарстан приостановил масочный режим 6 июня. На сегодняшний день в республике наблюдается рост заболеваемости, в связи с чем президент региона Рустам Минниханов рекомендовал ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности. К обязательному ношению масок в Татарстане на сегодняшний день пока возвращаться не планируют.



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Татьяна Демина