До конца этой недели в Татарстане сохранится очень теплая погода

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане до конца этой недели ожидается очень теплая погода — до +29 градусов. По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, небольшой кратковременный дождь пройдет лишь в субботу.

С 16 по 18 августа Татарстан по-прежнему будет находиться в поле повышенного атмосферного давления — дожди маловероятны. Ночью ожидается от +7—12 градусов, а на западе до +17. Дневные температуры будут держаться в пределах от +24 до +29°С.



Фото: Максим Платонов

В Гидрометцентре Татарстана обратили внимание, что республика находится под влиянием обширного антициклона. Днем воздух прогревается до +24—29 градусов. Среднесуточные температуры воздуха в республике на 3—4 градуса превышают среднемноголетние значения.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и северо-восточный умеренный ветер. Преимущественно без осадков.

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Татьяна Демина