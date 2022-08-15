Wildberries сменил название своего сайта на «Ягодки»

Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки». Новое название платформы является дословным переводом старого.

Напомним, татарстанские предприниматели стали лидерами по количеству регистраций на платформе. Число присоединившихся жителей с конца июня 2021 года составило почти 10 тысяч.



335 500 российских предпринимателей присоединилось к онлайн-платформе в первом полугодии. Их общее число превысило уже 840 тысяч, что почти в 4 раза больше, чем в 2021 году.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева