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Wildberries сменил название своего сайта на «Ягодки»

12:49, 15.08.2022
Wildberries сменил название своего сайта на «Ягодки»
Фото: wildberries.ru

Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки». Новое название платформы является дословным переводом старого.

Напомним, татарстанские предприниматели стали лидерами по количеству регистраций на платформе. Число присоединившихся жителей с конца июня 2021 года составило почти 10 тысяч.

335 500 российских предпринимателей присоединилось к онлайн-платформе в первом полугодии. Их общее число превысило уже 840 тысяч, что почти в 4 раза больше, чем в 2021 году.

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Елизавета Пуншева
Общество

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