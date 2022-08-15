В Татарстане пока не планируют вводить обязательный масочный режим

Предприятие может организовать обязательное ношение масок по своему усмотрению

В выходные президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании объявил о том, что масочный режим следует вернуть. Однако пока в рекомендательном характере и только для предприятий — к обязательному ношению масок пока возвращаться не планируют. Об этом «Реальному времени» сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

— По идее, каждый руководитель предприятия имеет возможность организации масочного режима у себя на производстве, в зависимости от ситуации, — подтвердила глава оперштаба по противодействию распространению коронавируса.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отдельные решения приняты, например, для силовиков и медиков. Для них ношение масок является обязательным. Кроме того, на заводах КАМАЗа масочный режим на фоне заболеваемости введен уже с 1 августа. Ряд организаций пока дожидаются решения руководства.

Заболеваемость и число госпитализаций растут

Заболеваемость коронавирусом в республике продолжает расти. На прошлой неделе COVID-19 заразились 564 человека. Это значение на 48% превышает цифру предыдущих семи дней. За последние сутки выявлено 94 новых случая. В общей сложности за все время пандемии заболели 154 795 жителей. В России — свыше 25 тысяч случаев за сутки и около 19 миллионов за все время.

Фото: Максим Платонов

Увеличивается и число госпитализированных. С 8 по 14 августа в Татарстане госпитализировали 350 человек, заразившихся коронавирусом. Это на 10,7% больше, чем за первую неделю месяца.

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Елизавета Пуншева