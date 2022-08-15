КАМАЗ не смог вернуть выкупленные у «Весты» почти 160 грузовиков на 1,5 миллиарда

ПАО «КАМАЗ» пытается вернуть почти 160 своих грузовиков, проданных международной логистической компании «Веста» и выкупленных у нее обратно год назад. Как стало известно «Реальному времени», Арбитражный суд Москвы отказал автогиганту.

Крупный игрок на рынке экспедиторов задолжал налоговикам 3,6 млрд рублей. В результате еще в конце года счета ООО «Логистическая компания «Веста», принадлежащего бизнесменам Алексею Белоусову и Александру Самойлову (по 49,5% у каждого), были заблокированы. Как полагают на рынке, связано это было с арестом счетов компании и задолженностью по налоговым выплатам. А по требованию ФНС в июне 2022 года были приняты обеспечительные меры в виде наложении ареста на денежные средства и другой аффилированной компании Белоусова и Самойлова — ООО «ТК «Веста». Кроме того, ГУ МВД России по городу Москве запретило регистрационные действия с транспортными средствами этой компании.

Как считают эксперты, входящая в топ-15 крупнейших игроков логистического рынка компания «Веста» могла попасть в сложную ситуацию из-за реорганизации, переводя активы из одной фирмы в другую с тем же составом собственников (в целях, к примеру, консолидации).



Фото: kamaz.ru

Из-за введенного судом запрета на регистрационные действия с транспортом «Весты» подвис и парк КАМАЗов, 159 из которых татарстанский автогигант по каким-то причинам выкупил обратно. Речь, по всей видимости, идет о седельном тягаче КАМАЗ-5490-S5 NEO с газодизельной системой питания, крупные партии которого заказали несколько лет назад продовольственный ретейлер X5 Retail Group, а еще 165 машин — логистическая компания VESTA LLC. Сегодня стоимость такого тягача составляет около 9,3 млн рублей.

Если вести речь только о 159 КАМАЗах, которые челнинцы выкупили обратно, потребовав снять запрет на регистрационные действия, то стоимость выкупленных грузовиков может составлять около 1,5 млрд рублей. При этом для самой логистической компании это лишь 1% всего автопарка, учитывая, что до недавнего времени она оперировала 15 тысячами автопоездов.

Но «оперировала» не значит «владела»: свой автопарк «Весты» — лишь 440 автопоездов (а по данным Арбитражного суда, вообще лишь 419), и потеря 159 из них должна быть для нее весьма чувствительной, это более трети всех грузовиков. Стоимость автопарка ТК «Весты» в сентябре 2021 года составляла всего 1,3 млрд рублей «по рыночной стоимости», отмечается в определении Арбитражного суда Москвы (по понятным причинам и «старые КАМАЗы» должны стоить дешевле 1,5 млрд).



АО «ТФК «КАМАЗ» попыталось оспорить в ГУ МВД РФ по Москве запрет на регистрационные действия в отношении своих автомобилей КАМАЗ 5490-DC. В обосновании КАМАЗ сослался на то, что грузовики находились в собственности АО «ТФК «КАМАЗ» на основании договора купли-продажи от 31 мая 2021 года. Причем обязанность по регистрации была возложена на ООО «ТК «Веста», которое должно было сделать это в течение 10 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи транспортных средств, но она не была осуществлена в сроки. Суд же обратил внимание камазовцев на то, что весь год, вплоть до введения обеспечительных мер, АО «ТФК «КАМАЗ» какие-либо меры для легализации принадлежащих ему транспортных средств не принимало.

Фото: kamaz.ru

«Отчуждение имущества с целью избежать исполнения налогового обязательства»

Кроме того, АО «ТФК «КАМАЗ» не представило доказательств наличия у него препятствий в реализации права владения и пользования транспортными средствами, приобретенными более года назад у ООО «ТК «Веста». В целом, по мнению АС по Москве и Московской области, это свидетельствует «об очевидном отклонении от стандартов добросовестного поведения как ООО «ТК «Веста», так и АО «ТФК «КАМАЗ» как участников гражданского оборота».



Особенно суд отметил резко «похудевший» автопарк «Весты»: если в прошлом году у нее было 419 грузовиков, то, по данным ПП «АИС Налог-3» по состоянию на лето этого года, за ООО «ТК «Веста» зарегистрировано уже 119 единиц транспортного имущества, что «свидетельствует об отчуждении имущества с целью избежать исполнения налогового обязательства», в обеспечение исполнения которого судом и были приняты обеспечительные меры от 08.06.2022. Причем неясно, продала «Веста» эти грузовики их бывшим владельцам — как тому же АО «ТФК «КАМАЗ», или перерегистрировала на родственные фирмы. Участие КАМАЗа, впрочем, в буквальном «отчуждении имущества» в определении Арбитражного суда не упоминается.

Финансовые показатели ЛК «Веста», счета которой были заблокированы, ухудшились не в прошлом году (ЛК «Веста» участвовала в заседании как третье лицо). Если в 2017 году ее оборот составлял 7,3 млрд рублей, то через два года он упал до 2,2 млрд рублей, а 2020 год ЛК закрыла с выручкой в 460,5 млн. Из-за блокировки счетов, возможно, выручка в 2021 году формально упала до 9 млн рублей. С другой стороны, чистая прибыль головной компании, достигнув рекордных 95 млн в 2017 году, в последние годы держалась отметки в 71—72 млн рублей. У компании в то же время высокая кредиторская задолженность перед своими контрагентами — на 450 млн рублей. Но и самой компании должны другие фирмы 568 миллионов.

Фото: tb-tts.pl

Тогда как финансовые показатели ТК «Веста» (принадлежит тем же владельцам) улучшаются: с 2018 по 2021 год обороты выросли почти в два раза, составив 6,2 млрд рублей (упав в прошлом году, впрочем, на 70 млн), а чистая прибыль стабильно превышала 250 млн рублей, не считая карантинного 2020 года, когда компания просела до 115 млн. В 2021 компания почти вышла на отметку в 200 млн. При этом к концу прошлого года ТК «Веста» задолжала своим контрагентам почти 1,5 млрд рублей (а 1 млрд рублей должны ей другие компании). Конечно, у налоговиков может вызвать подозрение высокая себестоимость, которую многие фирмы нередко завышают, чтобы не платить больших налогов. При таких оборотах ТК «Веста» в 2018 году, например, не заплатила почти ничего (прибыль до налогообложения почти равна чистой прибыли), в 2019 году заплатила лишь 70 млн рублей налогов, в 2020-м — почти 60 млн, но в 2021 году — уже более 100 млн, причем это только налоги на прибыль. В 2020 году ТК «Веста» заплатила НДС на 445 млн рублей.

А вот у АО «ТФК «КАМАЗ» дела до сих пор шли неплохо: несмотря на короткое падение оборота в 2020 году по понятным причинам, выручка компании стабильно растет. Если в 2013 году оборот компании составлял лишь 616,5 млн рублей, то в 2018 году компания преодолела планку в 2 млрд рублей, в 2019-м — 3 млрд рублей, а в 2021 году показала рекордные 4,5 млрд рублей выручки. Правда, и у АО «ТФК КАМАЗ» себестоимость будто бы полностью съедает всю выручку, и по факту эта компания практически ничего не платит по налогу на прибыль (объем НДС в 2020 году при этом составил 295,5 млн рублей).

Сергей Афанасьев